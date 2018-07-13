Mekedonya’dan İstanbul’a 15 Temmuz şehitleri için pedal çevirdiler  

İSTANBUL, () – Yüzlerce bisikletli 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılında 15 Temmuz Şehitliği’ne pedal çevirdi. Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen Bisiklet Turu etkinliğine 15 Temmuz Şehitleri ve şehit Abdullah Tayyip Olçok için bisikletleriyle Makedonya’dan gelen 3 sporcu da katıldı. 13 yaşındaki Makedonyalı sporcunun “Yorulduğumda aklıma 15 Temmuz şehitleri geldi” dedi.

Eyüpsultan Belediyesi önünden başlayan etkinliğe yüzlerce vatandaş katıldı. Belediye tarafından temin edilen bisikletlerle başlama noktasına gelen bisikletliler üzerlerinde şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu tişörtleri giydi.

MAKEDONYA’DAN İSTANBUL’A 870 KİLOMETRE YOL KAT ETTİLER

870 kilometre yol kat ederek Makedonya’dan İstanbul’a geldiklerini belirten Levent Rıfat, “Bugünü unutmamalıyız. Gelecek jenerasyona da nasıl olduğunu aktarmalıyız” ifadelerini kullandı. 13 yaşındaki Makedonya’dan Türkiye’ye gelen küçük sporcu Muharrem ise, “15 Temmuz şehitleri ve Abdullah Tayyip Olçok için Makedonya’dan İstanbul’a pedal çevirdik. Yorulduğumda aklıma 15 Temmuz şehitleri geldi” dedi.

“ŞEHİTLERİMİZİ UNUTTURMAYACAĞIZ”

Şehitler için pedal çeviren 17 yaşındaki Rabia Nur Arayıcı, “Bizim buradaki amacımız şehitlerimizi ölene dek unutturmamak. İnşallah bizden sonra da tekrarlanır bu aktiviteler ve şehitlerimiz unutulmaz. Hiçbir şekilde onları unutturmayacağız. Allah onlardan bin kere razı olsun. Onlar olmasa belki biz burada bu turu bile düzenleyemeyecektik” diye konuştu.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ise, “15 Temmuz’u her daim hatırlamamız ve milletimizin gönlünde çok iyi bir şekilde işlememiz gerekiyor. Bunu da sadece hamasi nutuklarla değil; sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerle yapmalıyız ki kalıcı olsun” dedi.

249 ŞEHİDİN YOKLAMASI ALINDI

Bisikletliler başlama düdüğünün çalmasının ardından şehitliğe doğru yola çıktılar. 15 Temmuz Şehitlerinin yoklamasının alınması sırasında duygusal anlar yaşandı. 249 şehidin ismi tek tek okunurken, vatandaşlar hep bir ağızdan ‘burada’ diye bağırdı.

(FOTOĞRAF-VİDEO)