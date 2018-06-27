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'Mein Schiff 2' gemisi ile Bodrum'a 2 bin Alman turist geldi

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'a, bu yıl ikinci seferini gerçekleştiren Malta bayraklı 'Mein Schiff 2' isimli yolcu gemisi ile 2 bin 77 Alman turist geldi. Çarşıda gezip, alışveriş yapan turistler, esnafın yüzünü güldürdü.  Bodrum'a,...

'Mein Schiff 2' gemisi ile Bodrum'a 2 bin Alman turist geldi

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'a, bu yıl ikinci seferini gerçekleştiren Malta bayraklı 'Mein Schiff 2' isimli yolcu gemisi ile 2 bin 77 Alman turist geldi. Çarşıda gezip, alışveriş yapan turistler, esnafın yüzünü güldürdü. 
Bodrum'a, bu yıl ikinci seferin gerçekleştirildiği, 265 metre uzunluğundaki 'Mein Schiff 2' kruvaziyer gemisi, sabah saatlerinde Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirlendi. Yunanistan'ın Girit Adası'ndan Bodrum'a getirilen gemiyle 2 bin 77 Alman turist Bodrum'a taşındı. Gemiden inen turistlerden bazıları, ilçenin tarihi ve turistik mekanlarını gezerken, bazıları da Bodrum Çarşısı'nda alışveriş yaptı. Gemiden inen turistlerin bir kısmı da Bodrum plajlarında denize girip, güneşlendi. 798 personelin bulunduğu yolcu gemisinin akşam saatlerinde Mikonos'a götürüleceği öğrenildi.

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