MEHTAP BAYRİ: “AŞIKLAR ŞEHRİ BEYLİKDÜZÜ MESAFE TANIMAZ”

İSTANBUL () - "AŞK olsun Beylikdüzü" etkinliğini bu yıl Gürpınar Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’nde gerçekleştiren Beylikdüzü Belediyesi, Hangimiz Sevmedik” dizisi oyuncuları Cengiz Bozkurt ve Mehtap Bayri’yi hayranlarıyla buluşturdu. İlçede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Nikahınız olursa, nikahı kim kıyacak?” sorusu üzerine Bozkurt’un, “Olursa Beylikdüzü’nde kıyalım” cevabı vatandaşlardan büyük alkış aldı. Bayri ise Anadolu Yakası’nda yaşadıklarını belirterek “Beylikdüzü aşıklar şehri, aşıklar şehri mesafe tanımaz” dedi.

14 Şubat Sevgililer Günü için Gürpınar Zübeyde Ana Sosyal Merkezi’nde özel bir etkinlik düzenleyen ve “Aşk Olsun Beylikdüzü” programı ile vatandaşın karşısına çıkan Beylikdüzü Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, çok sevilen aşıklar Şener ve Ayşen’i ilçede ağırladı. “Aşıklar şehri neresi” diye sorulduğunda “Beylikdüzü” cevabını veren “Hangimiz Sevmedik” dizisinin sevilen oyuncuları Cengiz Bozkurt ve Mehtap Bayri, coşku içerisinde karşılandı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sanatçılara güzel dileklerini iletti ve diziyi severek izlediklerini söyledi. İmamoğlu, Beylikdüzü’nün uzaydaki en uzak gezegenden daha uzak imajını tersine çevirdiklerini esprili bir dil ile ifade ederek “Beylikdüzü’nün sevgi dolu bir ilçe olduğunu gösteriyorsunuz. Sizi ilçenin en fahri hemşehrisi olarak kabul ediyoruz.” dedi.

HAYRANLAR, DİZİ SETİNE KONUK OLACAK

Romantik sahneler için sanatçıları, eşsiz gün batımlarının yaşandığı sahile davet eden Başkan İmamoğlu, “Hayallerinizi burada çekebilirsiniz” dedi. Mehtap Bayri ise, Beylikdüzü’nün çok cazip bir yer olduğunu ifade ederek, memnuniyet duyacaklarını belirtti. Sohbet havasında geçen etkinlikte vatandaşlar, sanatçılara merak ettikleri soruları yöneltti. Başkan İmamoğlu, dizinin hayranı olan çocukları ve aileleri, dizi setine götüreceklerinin sözünü verdi. Sanatçılara çiçek ve plaket takdim eden Başkan İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, “Sanatçılarımız Beylikdüzü’nün sevgi ve saygısını birleştirdiler. Toplum sevgiyi konuşmalı. Birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirmeliyiz. Bugünün mesajı sevgi saygı ile bir arada olmak” dedi.

ORKESTRA GÜNE NEŞE KATTI

Beylikdüzü Belediyesi Kent Orkestrası da sergilediği performans ile güne neşe ve coşku kattı. Mini bir konser veren bando takımı, “Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa” bestesini tüm katılımcılarla birlikte söyledi. Oyuncu ve çizgi film karakterlerinden oluşan fotoğraf çekim alanları ile çocuklar ve gençler keyifli vakitler geçirirken, ücretsiz ikramlar güne tat kattı. Dilek ağacı, dilek kartları ile doldu taştı. Başkan İmamoğlu ve eşi, vatandaşlara kırmızı gül dağıttı, ilçe halkı ile fotoğraf çektirdi.

(FOTOĞRAFLI)