Mehmetçik'ten Yüksekovalı çocuklara kayak eğitimi

HAKKARİ, () - HAKKARİ Yüksekova’da 3. Piyade Tümen Komutanlığı tarafından, okulların yarıyıl tatiline girmiş olması nedeniyle; profesyonel askeri kayak eğitmenleri tarafından 6-10, 11-14 ve 15 yaş üstü olmak üzere 3 ayrı gruba ayrılan toplam 37 Yüksekovalı çocuk ve gence kayak eğitimi veriliyor. Terörsüz bir hayat ile tanışan Yüksekovalı çocukların böylece ilk kez kayak yapma imkanı da buldu.