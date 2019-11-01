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Mehmetçik'ten incir gönderen Nazillililere selam videosu
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, toplanan 9 ton incirin ulaştırıldığı 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerler, çektikleri videoyla kent halkına selam gönderdi. Nazilli Belediyesi, Nazilli Kaymakamlığı, Ticaret Borsası, Ticaret Odası,...
GENEL 01.11.2019, 12:00
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, toplanan 9 ton incirin ulaştırıldığı 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerler, çektikleri videoyla kent halkına selam gönderdi.
Nazilli Belediyesi, Nazilli Kaymakamlığı, Ticaret Borsası, Ticaret Odası, Ziraat Odası, incir işletmecileri ve vatandaşların iş birliğiyle ilçeden 9 ton incir toplandı. Toplanan incir, 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe ulaştırıldı. 50 bin paket inciri teslim alan Mehmetçik, paylaştıkları videoyla başta kampanyaya öncülük eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan olmak üzere ilçe halkına teşekkür etti. Sosyal medyada askerlerin çektiği videonun vatandaşlarca yoğun şekilde paylaşıldığını belirten Başkan Özcan, "Bizleri çektikleri videoyla hem gururlandıran hem de duygulandıran kahraman askerlerimize Nazilli'miz adına bende teşekkür ediyorum. Çok kısa bir sürede 9 ton inciri toplamamızda büyük küçük katkısı olan herkesten Allah razı olsun. Bizler askerlerimizin yanlarındayız" dedi.
Nazilli Belediyesi, Nazilli Kaymakamlığı, Ticaret Borsası, Ticaret Odası, Ziraat Odası, incir işletmecileri ve vatandaşların iş birliğiyle ilçeden 9 ton incir toplandı. Toplanan incir, 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe ulaştırıldı. 50 bin paket inciri teslim alan Mehmetçik, paylaştıkları videoyla başta kampanyaya öncülük eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan olmak üzere ilçe halkına teşekkür etti. Sosyal medyada askerlerin çektiği videonun vatandaşlarca yoğun şekilde paylaşıldığını belirten Başkan Özcan, "Bizleri çektikleri videoyla hem gururlandıran hem de duygulandıran kahraman askerlerimize Nazilli'miz adına bende teşekkür ediyorum. Çok kısa bir sürede 9 ton inciri toplamamızda büyük küçük katkısı olan herkesten Allah razı olsun. Bizler askerlerimizin yanlarındayız" dedi.
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