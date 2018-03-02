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Mehmetçik için anneler bere ördü, öğrenciler mektup yazdı

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde, Ali Fahri İşeri İlkokulu 2/D sınıfı öğrencileri ,‘Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiğe destek için ‘Anneciğim, asker abim üşümesin; bere, boyunluk örer misin?’ sloganıyla proje başlattı. 27...

Mehmetçik için anneler bere ördü, öğrenciler mektup yazdı
BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde, Ali Fahri İşeri İlkokulu 2/D sınıfı öğrencileri ,‘Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiğe destek için ‘Anneciğim, asker abim üşümesin; bere, boyunluk örer misin?’ sloganıyla proje başlattı. 27 öğrencinin bulunduğu sınıfta, anneler projeye destek vererek haki yeşil 50 bere ve boyunluk ördü. Örülen berelerin içine öğrenciler de Afrin’de savaşan asker ağabeylerine moral vermek için birer mektup yazdı.
Öğrencilerin İngilizce dersi için başka bir sınıfa geçmesiyle boşalan sıralarına geçen anneler, Gaziantep’teki 5. Zırhlı Tugay Lojistik Destek Komutanlığı'na ve oradan da Kilis’te Mehmetçiğe dağıtılmak üzere 50 bere ve boyunluk ördü. Etkinliğe bazı öğrencilerin anneanne ve babaanneleri de katıldı.
Proje hakkında bilgi veren Müdür Mustafa Akgül, sınıf öğretmeni Sema Nart Erdem’e, öğrencilere ve velilere teşekkür ederek, “Askerlerimiz devletin ve milletin bekası için mücadele ediyorlar. Onların yanında olduğumuzu göstermemiz önemli. Ben projeyi hayata geçirenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.
MİNİK ELLERİYLE MEKTUP YAZIP, TÜRK BAYRAKLARI İLE SÜSLEDİLER
Sınıf Öğretmeni Sema Nart Erdem, Milli Mücadele ve Atatürk konusunu işlerken bu projenin ortaya çıktığını belirterek, Kurutuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşlarını anlatırken Afrin’de düzenlenen operasyon için ‘Ne yapabiliriz?’ sorusu üzerine fikrin çocuklar tarafından bulunduğunu belirti. Sema Nart, “Bandırma’daki hava üssü ile irtibata geçtik, onlar da Kilis’te bulunan birlikle irtibata geçmemizi sağladılar. Oradaki komutanla konuştuk. Bize memnun olacaklarını söyledi. Onların istediği haki yeşil renklerde örmeye başladık. Sayı için ‘Sorun değil, istediğiniz kadar örün’ dediler. Velilerimiz de örmeye başladı. Hali hazırda 50 boyunluk ve bere var. Bu proje çocukların fikri olduğu için onlar da kendi el yazılarıyla, Türk Bayraklarıyla süsledikleri, mektuplar yazdılar. Bunları da berelerin içine koyacağız. İstedik ki yumuşak olsun, anneleri örmüş gibi olsun” diye konuştu.
Örülen 50 bere ve boyunluk, içlerine öğrencilerin kendi el yazıları ile yazıp Türk bayraklarıyla süsledikleri mektuplar da eklenerek Kilis’e gönderildi.

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