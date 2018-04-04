Mehmetçik'e destek için kampanya yaptı, hasılat 10 kat arttı

ERZURUM'un Oltu ilçesinde kahve işleten Fuat Çelik, bir günlük kazancını Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Çelik, kampanya günü müşterilerinin de desteği ile normal bir günün 10 katı olan 840 lira hasılat elde ettiklerini söyledi.

İş yerine, 'Bugünkü kazancımız Afrin'de görev yapan Mehmetçiklerimize gönderilecektir' yazısı asan evli ve 2 çocuk babası Çelik'in duyarlı davranışına karşı ilçe halkı da bir yerine 3-4 bardak çay içerek destek verdi. "Afrin aslanları için ne yapsak azdır" diyen Fuat Çelik, "Damlaya damlaya göl olur misali ile yola çıkarak Afrin'deki askerlerimiz için böyle bir kampanya yaptım. 'Çorbada bizim de tuzumuz olsun' diyen ilçe halkı bana büyük destek verdi. Askerimizi, polisimizi yürekten destekliyoruz. Allah canlarına sağlık versin. Şehit düşenlere Allah'tan rahmet gazilere de acil şifalar diliyorum. Bir günlük hasılatım olan 840 lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladım. Normal günde bu paranın 10'da birini anca kazanıyorum" diye konuştu.

Örnek bir kampanya başlatan Fuat Çelik'e destek için arkadaşları ile birlikte gün boyu oturup çay içtiğini söyleyen Şahismail Yıldırım ise "Bu gibi kampanyalar düzenlenmeli ve bizlerde destek vermeliyiz" dedi.



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