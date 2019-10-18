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Mehmetçiğe destek için 'Komando Andı'nı okudular
SİVAS'ın Divriği ilçesinde, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için düzenlenen programda askerler, 'Komando Andı'nı okudu. Askerleri dinleyen Divriğililer de alkışlarla destek verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) teröristlere yönelik...
GENEL 18.10.2019, 14:00
SİVAS'ın Divriği ilçesinde, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için düzenlenen programda askerler, 'Komando Andı'nı okudu. Askerleri dinleyen Divriğililer de alkışlarla destek verdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) teröristlere yönelik 'Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Demiryolu Makinistleri Divriği Şubesi'nce program düzenlendi. Divriği Tren İstasyonu'ndaki programa Kaymakam Vekili Hasan Meşeli, Belediye Başkanı Hakan Gök, kent sakinleri ve askerler katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dua edildi ve 'Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlerin isimleri okundu. Programda konuşan Demiryolu Makinistleri Divriği Şube Başkanı Ömer Uyanık, "Türkiye'de yerleri kalmayan terör unsurları, Suriye'de tünel açmaya başladı. Allah'ın izniyle orayı da başlarına yıkacağız. Dş devletlerin işgal laflarının aksine 3 milyon 600 bin Suriyelinin kendi topraklarında huzur ve esenlikle yaşamalarını sağlayacağız" dedi.
Programda, ilçede görevli askerler, hep birlikte 'Komando Andı'nı okudu. Askerleri dinleyen Divriğililer de alkışlarla destek verdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) teröristlere yönelik 'Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Demiryolu Makinistleri Divriği Şubesi'nce program düzenlendi. Divriği Tren İstasyonu'ndaki programa Kaymakam Vekili Hasan Meşeli, Belediye Başkanı Hakan Gök, kent sakinleri ve askerler katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dua edildi ve 'Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlerin isimleri okundu. Programda konuşan Demiryolu Makinistleri Divriği Şube Başkanı Ömer Uyanık, "Türkiye'de yerleri kalmayan terör unsurları, Suriye'de tünel açmaya başladı. Allah'ın izniyle orayı da başlarına yıkacağız. Dş devletlerin işgal laflarının aksine 3 milyon 600 bin Suriyelinin kendi topraklarında huzur ve esenlikle yaşamalarını sağlayacağız" dedi.
Programda, ilçede görevli askerler, hep birlikte 'Komando Andı'nı okudu. Askerleri dinleyen Divriğililer de alkışlarla destek verdi.
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