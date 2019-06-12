Mehmet Ayvalıtaş davası; savcı her iki sanığın beraatını istedi

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, () GEZİ Parkı eylemlerine destek amaçlı Ümraniye'de TEM otoyolu üzerinde gerçekleşen yürüyüş sırasında bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş'ın ölümüne ilişkin davada savcı, sanıkların suçu işlediklerine dair yeterli delil olmadığını gerekçe göstererek beraatine karar verilmesini istedi.

İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 23. duruşmasına, Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş, kardeşi Muharrem Ayvalıtaş ve avukatları ile tutuksuz yargılanan sanıklar Mehmet Görkem Demirbaş, Cengiz Aktaş ve avukatları Yalçın Tura katıldı.

BİLİRKİŞİLER AYVALITAŞ'I KUSURLU BULDU

Mahkeme Başkanı Zeynep Durdu, dava dosyasına dördüncü bilirkişi raporunun geldiğini söyledi. Raporda, olayda hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş ile olayda yaralanan Seyit Kartal'ın tamamen kusurlu olduğu, sürücü olan sanıklar Mehmet Görkem Demirbaş ile Cengiz Aktaş'ın kusursuz oldukları tespitine yer verildi. Ayvalıtaş Ailesinin avukatı Sevgi Enver Köroğlu, raporun özenle hazırlanmadığını savunarak, olayın teknik analizini yaptırdıkları CD'nin dosyada bulunduğunu belirterek izlenmesini talep ettiler. Avukatların talebi üzerine olay anına ilişkin görüntülerin teknik analizinin yapıldığı CD izlendi.

Avukat Köroğlu, görüntülerde görünen ile raporun uyuşmadığını belirterek, raporun dayanaksız delillere dayanılarak hazırlandığını öne sürdü. Avukat Köroğlu, hava koşullarına ve aydınlık durumuna göre sürücünün hızının tespit edilebileceğini, ancak bilirkişilerin bu tespiti yapmadıklarını, araçların aralarındaki takip mesafesine uymadıklarını bilirkişilerin raporlarında buna da dikkat etmediklerini öne sürerek yeni bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

'ACIMAYIN BANA AMA ADALET SAĞLAYIN'

Söz alan Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş, kendisinin de araç kullandığını belirterek, "Olay yerine belki 10 sefer gittim. 160-170'le durabildim. Yani ben bunu yapabiliyorsam... Resmen çocukların üzerine sürmüş. Acımayın bana ama adalet sağlayın. Allah aşkına tutuklayın sanıkları" dedi.

SAVCI HER İKİ SANIĞIN DA BERAATINI İSTEDİ

Esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma Savcısı Ali Fuat Akın, sanıkların, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçunu işlediklerine dair yeterli delil bulunmadığını gerekçe göstererek her iki sanığı mevcut suçtan beraatlarına karar verilmesini istedi. Mütalaanın gerekçesiz olduğunu söyleyen Avukat Köroğlu, "Bu mütalaanın iadesi lazım" dedi. Mahkeme Başkanı Zeynep Durdu, mütalaanın iadesi gibi bir usulün olmadığını söyledi.

Mahkeme, müşteki avukatlarının esas hakkındaki beyanlarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2 Haziran 2013 tarihinde Ümraniye'de Gezi Parkı eylemlerine destek veren ve Mehmet Ayvalıtaş ile Seyit Kartal'ın da bulunduğu bir grubun yolu trafiğe kapattığı, şüpheli Görkem Demirbaş ile şüpheli taksi şoförü Cengiz Aktaş'ın kullandıkları araçların fren yapmalarına rağmen çarpıştıkları, Mehmet Ayvalıtaş'ın aracın altında kalarak yaşamını yitirdiği belirtiliyor. İddianamede, şüpheliler Demirbaş ve Aktaş için, "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.