Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar 5.44, euro 6.12 ve sterlin 7.08 lirada
Dolar 5.44, euro 6.12 ve...
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar gümrük vergisi sıfırlandı
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar...
Mesut Yılmaz Akciğer kanseri tedavisi görüyor
Mesut Yılmaz Akciğer kanser tedavisi...
İSTANBUL'DA "KIZIL" GÜN BATIMI
İstanbul'da KIZIL gün batımı

Mehmet Umur: Patikondularla can dostlarımıza sağlıklı bir ortam oluşturduk

SOKAK hayvanlarına yönelik çalışmalara önem verdiklerini söyleyen AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur, “Bakırköy’e daha hizmete gelmeden önce ismine patikondu dediğimiz 150 tane kedi barınağı yaparak can dostlarımız...

Mehmet Umur: Patikondularla can dostlarımıza sağlıklı bir ortam oluşturduk
SOKAK hayvanlarına yönelik çalışmalara önem verdiklerini söyleyen AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur, “Bakırköy’e daha hizmete gelmeden önce ismine patikondu dediğimiz 150 tane kedi barınağı yaparak can dostlarımız için sağlıklı bir ortam oluşturduk” dedi.

AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Umur, sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin yaşam alanlarından kopmadan onlara sıcak bir barınma ortamı sağladı. Umur, Bakırköy’de 150 adet dağıtım gerçekleştirdikleri patikondularla her zaman sokak hayvanlarının yanında olduklarını söyledi.

“150 TANE PATİKONDU YAPARAK İLÇEMİZİN ÇEŞİTLİ YERLERİNE BIRAKTIK”

Başkan Adayı Mehmet Umur, “Bakırköy’ün 15 mahallesindeki halkımız ile görüştüğümüzde sokak hayvanları konusunda ciddi bir hizmet eksikliği olduğunu tespit ettik. Daha hizmete gelmeden önce ismine patikondu dediğimiz 150 tane kulübe yaparak, ilçemizin çeşitli yerlerine bıraktık. Bunu yaparken de sitedeki komşularımızdan ricada bulunarak, bunu hangi alanda verimli kullanabileceksek oralara koymaya çalıştık. Buradaki tek amacımız sokakta yaşayan can dostlarımıza sağlıklı bir ortam oluşturmak. Göreve gelmeden yaptığımız ilk icraatımız bu. Bizim 41 tane projemiz var. Bu 41 proje içerisindeki 2 projemiz can dostlarımızla ilgili. Sağlıklı projeler ürettik. Hizmet belediyeciliğini Bakırköy’e getirmek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

 

Görüntü Dökümü:

Hayvanlardan detay

Umurun açıklamaları ve kedi sevmesi

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328