Mehmet Şimşek: Almanya'ya yakışan bir tavır değil

Mehmet ERÇAKIR- Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Almanya'nın tavrı doğru değil. Almanya'ya yakışan bir tavır değil" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Uçakta iki pilot olur" şeklindeki açıklamasını da yorumlayan Şimşek, "Evet doğru uçakta iki pilot olur ama birisi kaptan pilottur" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliğine ilişkin referandumla çalışmaları kapsamında Isparta'ya geldi. Modapark Düğün Salonu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katılan Başbakan Yardımcısı Şimşek, ardından Isparta Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette Almanya'nın bakanlar ve milletvekillerinin Türk vatandaşla buluşması yönünde sergilediği politikayı değerlendiren Şimşek, "Almanya'nın tavrı doğru değil. Almanya'ya yakışan bir tavır değil. Biz Avrupa Birliği üyesi ülkelerden kendi standartlarına, kendi ilkelerine, kendi demokratik normlarına uygun davranmalarını bekleriz" dedi.

'ALMANYA İLE GÜÇLÜ BAĞLARIMIZ VAR'

Başbakan Yardımcısı Şimşek, şöyle devam etti"

"Almanya önemli bir ticaret ortağımız. Aynı şekilde Almanya ile bağımızı özel ve güçlü kılan 3 milyon üzerinde orada vatandaşımız var. Almanya'nın tutumunda güçlü tarihi bağları dikkate almasını beklemek tabi ki hakkımız. Bu inanıyorum ki düzelir, uzun sürmez. Onlar da bir seçim sürecinde. Kalıcı bir zarar olmaması için bizler de onlar da bir çaba göstermeliler."

'BU SORUNLAR AŞILIR'

Avrupa'nın Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğunu, ihracatın yüzde 50'sinin oraya yapıldığını, Türkiye'ye sağlanan küresel finansmanın yaklaşık yüzde 75'inin Avrupa kaynaklı olduğunu vurgulayan Mehmet Şimşek, "Turizmin önemli bir kısmı yine Avrupa kaynaklı. Avrupa ile biz bir aile gibiyiz. Zaman zaman tartışırız ama temelde inanıyorum ki kalıcı bir tahribat olmaz. Avrupalılar kendi değerlerine sahip çıksınlar tek dileğimiz bu" diye konuştu.

'UÇAKTA İKİ PİLOT OLUR AMA BİRİSİ KAPTAN PİLOTTUR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişikliğine ilişkin eleştirileri arasında söylediği 'Bir uçakta iki pilot olur' sözüne de değinen Şimşek, "Evet doğru uçakta iki pilot olur ama birisi kaptan pilottur. Genelde temel kararları o verir, yardımcısı vardır. Bizim yeni cumhurbaşkanlığı sisteminde de bir kaptan olacak, onu da millet seçecek ama yardımcısı olacak" dedi.

'TÜRKİYE'NİN O KORKULARI YOK'

Başbakan Yardımcısı Şimşek, bir gazetecinin Almanya'nın uyguladığı tavrı geçmişte Türkiye'nin de uyguladığı yönünde muhalefetin eleştirisi olduğunu hatırlatması üzerine şu açıklamada bulundu:

"Doğrusu o hususla ilgili benim fazla bir bilgim yok. Ama biz prensip olarak yabancı ülkeden bir temsilci geldiğinde Türkiye'de bir etkinlik yapmak isterse gerekli tedbirler alındıktan sonra genel prensip olarak zaman zaman biz de bu toplantılara katılıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin o konuda tutumu nettir. Benim konum değil ama Türkiye'nin o korkuları yok. Biz rahat bir ülkeyiz."

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, valilik ziyaretinin ardından Isparta Belediye Başkanlığı ve Ak Parti il başkanlığını ziyaret edecek, ardından da akşam saatlerinde iş dünyası ile bir araya gelecek.

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