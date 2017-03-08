Mehmet Şimşek: Almanya'ya yakışan bir tavır değil (2)

BELEDİYEYE ZİYARET

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Valilik ziyaretinin ardından Isparta Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın'ı şehircilik hizmetleri dolayısıyla tebrik eden Şimşek, MHP'nin anayasa değişikliğine ilişkin yapıcı politikasının takdire şayan olduğunu söyledi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek daha sonra Ak Parti il başkanlığına geçti. Burada partililere anayasa değişikliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Şimşek, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bir ihtiyaçtan doğduğuna dikkati çekti. Şimşek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bir ihtiyaçtan doğan anayasa değişikliğidir. Yani durup dururken gündeme gelmiş bir husus değildir. Mevcut parlamenter sistem maalesef Türkiye'de yönetimde istikrarı sağlayamamıştır. Bu sistem Türkiye'ye yetmiyor. Şunu söyleyeyim bu gömlek dar geliyor. Koşmak istiyoruz hızlanmak istiyoruz, sizlere daha güzel verimli hizmetlerde bulunmak istiyoruz. Yönetimde istikrar olmazsa olmazdır. Rahmetli Menderes tek başına iktidara geldiğinde büyük başarılar sağlandı. Rahmetli Demirel de tek başına geldiğinde Türkiye'de önemli işler yapıldı. Rahmetli Özal da öyle. Şimdi cumhurbaşkanımızın önderliğinde en sıkıntılı dönemde bu ülke bütün iç ve dış şoklara rağmen kim ne derse desin en başarılı, en verimli 14 yılı geride bıraktı. ABD'de olduğu gibi, Fransa'da olduğu gibi, güçlü ülkelerde olduğu gibi 5 yılda bir siz birilerini seçin, o seçilmiş insanlar hızlı bir şeklide ekiplerini kursun, hükümet krizleri olmasın, ertesi gün işin başında millete hizmetkarlık yapsınlar. Anayasa değişikliğinin özü budur."

Başbakan Yardımcısı Şimşek daha sonra esnaf ziyaretinde bulunarak Ispartalılarla sohbet etti. Kadınlar Günü'nü de kutlayan Şimşek, kadınlara karanfil verdi.

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