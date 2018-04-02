Mehmet Müezzinoğlu: Göç insanlık ayıbıdır

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, () - İSTANBUL Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin (İZÜ) düzenlediği Uluslararası 'Osmanlı Devleti'nde ve Türkiye Cumhuriyeti'nde Göç ve Kültürel Etkileşim' sempozyumunda konuşan Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, göçün insanlık ayıbı olduğunu söyledi. Müezzinoğlu, "Yöneticiler konjektürel doğrular için hiç kimseyi göçe zorlamamalı" dedi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin (İZÜ) düzenlediği Uluslararası 'Osmanlı Devleti'nde ve Türkiye Cumhuriyeti'nde Göç ve Kültürel Etkileşim' sempozyumu başladı. ISEFAM konferans salonunda düzenlenen sempozyuma, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

İki gün sürecek olan sempozyumda Osmanlı dönemi ve öncesindeki göçler, son yüzyılda Türkiye ve yakın coğrafyada meydana gelen olaylar ve göçün insanlar üzerinde bıraktığı etkileri masaya yatırılacak.

"GÖÇLER İNSANLIĞIN AYIBIDIR"

Zorunlu göçün insan vicdanını sızlatan bir hadise olduğunu belirten Müezzinoğlu, "Gönül arzu eder ki zorunlu göçler hiç olmasın. Gönüllü olarak yapılan göçlerin farklı bir boyutu var ama zorunlu göçler insanlığın ayıbıdır. Bunu uygulayan ülkeler tarihsel süreçte geride ayıplar bırakan bir anlayışın temsilcileri olurlar" diye konuştu.

"YÖNETİCİLER KONJEKTÜREL DOĞRULAR İÇİN HİÇ KİMSEYİ GÖÇE ZORLAMAMALI"

Özellikle yöneticilerin konjektürel doğrular için hiç kimseyi göçe zorlamaması gerektiğini vurgulayan Müezzinoğlu, "Çünkü konjektürel doğrular tarihsel süreçlerde birçok ayıplar doğuruyor. Milletlerin tarihinde hep kara leke oluyor. Ama özellikle zorunlu göçlerde yaşlılar, kadınlar, çocuklar çok ağır bedeller ödüyor. Bu vicdani olarak kabul edilemez" dedi.

"200 BİN SURİYELİ ANNE TÜRKİYE'DE DOĞUM YAPTI"

Türk milletinin ağır asimilasyon, yıldırma ve sindirme politikasına maruz kaldığını söyleyen Müezzinoğlu, "Türk milleti, Osmanlı Devleti'nin çöküşü sürecinde ve sonrasında ağır asimilasyon, yıldırma,sindirme politikalarına maruz kaldı. Çok ağır bedeller ödeyen milletin mensuplarıyız. Ben bakanlığım döneminde 200 bini aşkın Suriyeli anne bu ülkede doğum yaptı. 200 binden fazla bu ay yıldızlı bayrağın altında doğmuş Suriyeli annelerin evlatları bu ülkenin evlatları gibi yetişiyor. Düzenli aşılarını, bakımlarını oluyor" şeklinde konuştu.

"KENDİ MAHALLEMDE, SICAK YUVAMDA HAYALLERİMİ KURAMADIM"

Türkiye'nin olabildiğince insani, vicdanı, hukuki olarak ev sahipliği yaptığını ve yapmaya da devam ettiğini dile getiren Müezzinoğlu, şunları söyledi:

"Gönül ister ki herkes kendi sıcak yuvasında, doğduğu, büyüdüğü mahallesinde gelecek hayalleri kursun. Ben yaşadım, kendi mahallemde, sıcak yuvamda hayallerimi kuramadım. Bu birçok insana ağır bedeller ödetti. Kendimi bu anlamda şanslı görüyorum. Anavatanıma geldim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldum. Ay yıldızlı bayrağın altında ülkeme milletime de, insanlığa da hizmet etme gayreti içinde oldum."

PROF. DR. BULUT: HEPİMİZ BU DÜNYADA GÖÇMENİZ

İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut ise, "Göç, aslında bizim bu dünyadaki hikayemiz. Sürekli göçle yaşanan bir hayatımız var. Hepimiz aynı zamanda bu dünyada göçmeniz. Bugün İZÜ'de başta son yıllarda Suriye'deki nüfus hareketleri olmak üzere, onların içinde bulunduğu durumlar günümüzden geçmişe doğru Osmanlı dönemindeki göçleri özellikle balkan savaşlarıyla beraber Kafkaslardan, Osmanlı coğrafyasının çevresinden birçok yerden Anadolu'ya göçler oldu, bunları konuşacağız" dedi.

"GÖÇMENLER KURUCU, DEVŞİRMELER YÖNETİCİDİR"

Göçmenlerin kurucu, devşirmelerin de yönetici olduğunu belirten Prof. Dr. Bulut, "Dolayısıyla biz bu göçle beraber ülkemizin çekim merkezi olma, geleceği yeniden kurma ve daha güçlü bir şekilde ilerleme konularında enine boyuna bütün detaylarını konuşacağız. Unutmamalıyız ki göçmenler kurucu, devşirmeler de yöneticidir. Büyük kurumları, yapıları uzun vadeli kılanlar bu iki güç unsurudur" diye konuştu.

Sempozyumda, 15 yaşında Yunanistan'dan Türkiye'ye göç eden Eski Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun hayatını anlatan belgesel gösterildi.

(FOTOĞRAF-VİDEO)