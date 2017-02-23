Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı olayı itiraf etti
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısı...
MAKET ÜZERİNDEN DAİRE SATIŞI: İŞADAMININ 2 BİN 616 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İnşaatçı Bakırcı'ya rekor ceza istemi
Yoğun bakımda halay çekip göbek attılar
Burası düğün salonu değil yoğun...
Darbe girişimi ve bombalara karşın mutlu olanlar arttı
Türkiye'de mutluluk oranı arttı...

Mehmet Görmez: Kan bağışı candan cana en büyük sadaka

Onur BAYRAM/ AFYONKARAHİSAR, () - DİYANET İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Afyonkarahisar'da katıldığı toplantıda kan bağışı yaptı. Görmez, "Benim organ bağışı, şartlarına uygun organ bağışı için söylediğim 'candan cana...

Mehmet Görmez: Kan bağışı candan cana en büyük sadaka

Onur BAYRAM/ AFYONKARAHİSAR, () - DİYANET İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Afyonkarahisar'da katıldığı toplantıda kan bağışı yaptı. Görmez, "Benim organ bağışı, şartlarına uygun organ bağışı için söylediğim 'candan cana en büyük sadaka' ifadesi aslında kan bağışı için de geçerlidir" dedi.
Afyonkarahisar Korel Termal Otel'de düzenlenen ve yarın sona erecek 2'nci İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı'na katılan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Türk Kızılayı Kan Merkezi'nin düzenlediği kampanyaya destek verdi. Toplantıya katılan müftülerle birlikte otelde kurulan stantlarda kan bağışında bulunan Görmez'e, bağış sonrası Kızılay Maden Suyu ikram edildi. İlk bağışı gerçekleştiren Görmez'in öncesinde ateşi, tansiyonu ve kan değerleri ölçüldü. Kan bağışı sırasında sakin olduğu gözlenen Görmez, görevliler eşliğinde sedyeye uzanarak bir ünite kan verdi.
Kan bağışı sonrası açıklama yapan Mehmet Görmez, kan bağışının önemine vurgu yaparak, bu konuda Kızılay'ın önemli bir görev yaptığını kaydetti. Kan bağışının organ bağışı kadar önemli olduğuna dikkati çeken Görmez, şunları söyledi:
"Türk Kızılayı'nı dünyanın en büyük bağışı diyebileceğimiz kan bağışı konusunda yaptığı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bütün personelimizle daima hizmetlerinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Doğrusu hem insan hayatına verdiğimiz değer bakımından, hem de hayatın zor zamanlarında her hasta kardeşimizin yanında olduğumuzu göstermek bakımından kan bağışı son derece önemli bir bağıştır. Benim organ bağışı, şartlarına uygun organ bağışı için söylediğim 'candan cana en büyük sadaka' ifadesi aslında kan bağışı için de geçerlidir. Biz bütün hasta kardeşlerimizin zor zamanlarında kan aramak gibi bir probleminin kalmaması için hem de insan hayatına verdiğimiz değeri ortaya koymak bakımından Kızılay'ımızın bu çağrısına uyarak bütün il, ilçe müftülerimizle bu kan bağışına öncülük yapmaktan büyük bahtiyarlık duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bütün vatandaşlarımıza da bunu esirgememesini, bu iyiliği, bu güzelliği kardeşlerinden esirgememesini istirham ediyorum."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.