Mehmet Görmez: Kan bağışı candan cana en büyük sadaka

Onur BAYRAM/ AFYONKARAHİSAR, () - DİYANET İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Afyonkarahisar'da katıldığı toplantıda kan bağışı yaptı. Görmez, "Benim organ bağışı, şartlarına uygun organ bağışı için söylediğim 'candan cana en büyük sadaka' ifadesi aslında kan bağışı için de geçerlidir" dedi.

Afyonkarahisar Korel Termal Otel'de düzenlenen ve yarın sona erecek 2'nci İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı'na katılan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Türk Kızılayı Kan Merkezi'nin düzenlediği kampanyaya destek verdi. Toplantıya katılan müftülerle birlikte otelde kurulan stantlarda kan bağışında bulunan Görmez'e, bağış sonrası Kızılay Maden Suyu ikram edildi. İlk bağışı gerçekleştiren Görmez'in öncesinde ateşi, tansiyonu ve kan değerleri ölçüldü. Kan bağışı sırasında sakin olduğu gözlenen Görmez, görevliler eşliğinde sedyeye uzanarak bir ünite kan verdi.

Kan bağışı sonrası açıklama yapan Mehmet Görmez, kan bağışının önemine vurgu yaparak, bu konuda Kızılay'ın önemli bir görev yaptığını kaydetti. Kan bağışının organ bağışı kadar önemli olduğuna dikkati çeken Görmez, şunları söyledi:

"Türk Kızılayı'nı dünyanın en büyük bağışı diyebileceğimiz kan bağışı konusunda yaptığı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bütün personelimizle daima hizmetlerinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Doğrusu hem insan hayatına verdiğimiz değer bakımından, hem de hayatın zor zamanlarında her hasta kardeşimizin yanında olduğumuzu göstermek bakımından kan bağışı son derece önemli bir bağıştır. Benim organ bağışı, şartlarına uygun organ bağışı için söylediğim 'candan cana en büyük sadaka' ifadesi aslında kan bağışı için de geçerlidir. Biz bütün hasta kardeşlerimizin zor zamanlarında kan aramak gibi bir probleminin kalmaması için hem de insan hayatına verdiğimiz değeri ortaya koymak bakımından Kızılay'ımızın bu çağrısına uyarak bütün il, ilçe müftülerimizle bu kan bağışına öncülük yapmaktan büyük bahtiyarlık duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bütün vatandaşlarımıza da bunu esirgememesini, bu iyiliği, bu güzelliği kardeşlerinden esirgememesini istirham ediyorum."

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