Mehmet Eymür: 11 Eylül'ü, 40 gün önce CIA'ye söyledik, dikkate almadılar

Gökhan ÇELİK - Güven USTA - Can EROK/İSTANBUL, () - MİLLİ İstihbarat Teşkilatı Kontrterör Dairesi eski Başkanı Mehmet Eymür, "11 Eylül'den, 40 gün önceden haberim oldu. Biz CIA'ye söyledik, meslektaşlarla haber verdik, pek dikkate almadılar" dedi. Eymür, 'Deşifre' adını verdiği kitapta istihbaratın dikkate alınması durumunda binlerce kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının önlenebileceğini yazdı.

Tarihe '11 Eylül Saldırısı' olarak geçen ve 2001 yılında El-Kaide terör örgütü tarafından kaçırılan uçaklarla New York - Manhattan'da bulunan Dünya Ticaret Merkezi'nin İkiz Kuleleri'ne yapılan terör saldırısıyla ilgili 'istihbarat eksikliği' tartışmaları sürüyor. Bu tartışmalar ile ilgili en son iddia Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kontrterör Dairesi eski Başkanı Mehmet Eymür'den geldi.

'KONUYA PEK İLGİ GÖSTERİLMEDİ'

Eymür, o dönem yaşadıklarını ve ortaya koyduğu iddialarını, cumartesi günü raflardaki yerini alacak 'Deşifre' adını verdiği kitabında anlattı. O dönem Amerika'da bulunan ve 2 bin 996 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sırasında ABD'de olan Mehmet Eymür, 11 Eylül saldırısını 40 gün önce öğrendiğini yazdı. Mehmet Eymür, kendisine saldırı istihbaratını getiren kişinin ise uyuşturucu ticareti yapan Mustafa adlı bir kişi olduğunu kaydetti.

Bilgiyi CIA ile paylaştıklarını ifade eden Eymür, 'Deşifre' adlı kitabında, konuyla ilgili, "Önemli bir konu için görüşmek istediğimi bildirdim. Ertesi gün benim evde görüşmek üzere anlaştık. 2 Ağustos 2001 günü tanıdığım hanım, yanında ilk defa gördüğüm bir kişi ile evime geldi. Mustafa'ya otelde beklemesini, belki görüşmek isteyebileceklerini söylemiştim. Türkçe notlara bakarak onlara olayı aktardım" ifadelerini kullandı.

Konuya pek ilgi gösterilmediğini kaydeden Eymür, "Bu görüşmeden 40 gün sonra ABD'de tarihinin en kanlı olaylarından biri olan 11 Eylül 2001 terör olayı yaşandı. 3 bine yakın insan ölmüştü. Mustafa ciddiye alınsa o 40 günde bir şeyler yapılabilir, belki terör önlenebilirdi" bilgisine yer verdi.

'BİR DİZİ FİLM GİBİ SEYRETTİK'

Kitabında verdiği bilgiyle ilgili 'ya konuşan Eymür, "11 Eylül'den 40 gün önce haberim oldu. Biz CIA'ya söyledik, meslektaşlarla haber verdik, pek dikkate almadılar. Bakalım şimdi belki o haber Amerika'da yansır mı ne olur. Olay olduktan sonra bana bu haberi getiren adamla nasıl görüşürüz diye telaşla sordular o zaman. Görüştüler, sonra biz görüştürdük. Kitapta daha ayrıntılar var" dedi.

Eymür istihbarat kaynağıyla ilgili ise "Uyuşturucu işi yapan bir Türk. İsmini verdim ama sadece adını verdim. Zarar gelsin istemedim. Halen sağ mı bilmiyorum. Daha sonra görmedim hiç. 11 Eylül çok büyük bir şeydi. Binlerce kişi öldü. Kulelerin yıkılması falan. Ben Amerika'daydım o zaman. Bir dizi film gibi seyrettik" dedi.

'HİÇ BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORLARDI'

Kitabında, 11 Eylül saldırısının ardından Amerikan istihbaratının kendisiyle tekrar irtibata geçtiğini kaydeden Eymür, Mustafa adlı kişiyi tekrar CIA ve FBI ile görüştürdüğünü kaydediyor. Eymür, kendisinin ise daha sonra Mustafa adlı ihbarcıyla yaklaşık 20 dakika süren görüşme yaptığını belirtiyor. Mehmet Eymür, Mustafa'nın kendisine CIA ve FBI ile görüşmesinin dil sorunu nedeniyle yeterince verimli geçmediğini söylediğini aktarıyor.

KİTABIYLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

'Deşifre' isimli kitabıyla ilgili de bilgi veren Mehmet Eymür, "Deşifre daha çok casusluk hikayelerine ihtiva ediyor. En çok Türkiye ile ilgili hikayeler var. Onun dışında da enteresan bazı bilgiler var. Bakalım inşallah okuyucuların hoşuna gider. Türkiye'de yakalanan 2 casustan bahsediyoruz ABD'ye hizmet eden biri Sabahattin Savaşman. Ondan sonra bir de Türkiye'de yakalanan ve Rusya hizmet eden kişiler var. Onların dışında da kişisel olarak benim bazı bilgilerim var. Çok fazla da anlatmayım da kitabı okuyacaklar meraklansın. Bizim yaptığımız da bir nevi casusluk ya da karşı casusluk. Ben her ikisini de yaptım. Başka ülkelerde de çalıştım. O da casusluk sayılıyordu. En kolay casusluk da zaten diplomatik pasaportla yapılan casusluktur. İlginç hikayeler çıkıyor içinden onları yazdık" diye konuştu.

Mehmet Eymür'ün 'Derin Abiler', 'Analiz, Bir MİT Mensubunun Anıları' ve 'Belgeli Yazılar' adında 3 kitabı daha bulunuyor.



