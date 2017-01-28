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Mehmet Ekinci adliyeye getirildi(1)

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,() Yalova'da yakalanan 'Futbolda şike' ve 'Odatv' davalarının eski hakimi Mehmet Ekinci, Bakırköy Adliyesi'ne getirildi Ekinci, adliyeye sokulurken "Memleketimiz büyük saldırı altında. Ben, kendimi devlete...

Mehmet Ekinci adliyeye getirildi(1)

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,() Yalova'da yakalanan 'Futbolda şike' ve 'Odatv' davalarının eski hakimi Mehmet Ekinci, Bakırköy Adliyesi'ne getirildi


Ekinci, adliyeye sokulurken "Memleketimiz büyük saldırı altında. Ben, kendimi devlete adamış bir insanım, hainlerle işim olmaz. Er geç ortaya çıkar herşey. Merak etmeyin..." dedi.


Hakkında FETÖ üyeliğinden yakalama kararı bulunan Mehmet Ekinci, Yalova’da özel olarak oluşturulan polis ekibi tarafından dün yakalanmıştı. Mehmet Ekinci, Odatv ve Şike davasının görüldüğü İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski başkanıydı.
(FOTOĞRAF) 

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