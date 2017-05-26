Mehmet Baransu Bylock kullanıcısı çıktı

Ümit TÜRK/İSTANBUL,() Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu spor camiasından birçok kişiye, "Futbolda şike" soruşturması adı altında "kumpas" kurduğu iddiasıyla aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 14'ü tutuklu 108 sanığın yargılanması Silivri Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam ediliyor.





MİT'İN YENİ LİSTESİNDE BARANSU DA VAR



10. celsesi görülen duruşmada mahkeme başkanı Ali Öztürk, MİT'in dijital veriler üzerinde yapılan incelemesi sonucu hazırladığı raporda bylock tespit edilen sanıkların isimlerini açıkladı. Başkan, bu davanın tutuksuz sanıklarından olan Mehmet Baransu'nun 11 Ağustos 2014'te Bylock'a erişim sağladığının tespit edildiğini söyledi. İsimlerin açıklanmasının ardından söz alan tutuklu sanık Seyfi Erdoğan, daha önce kendisinin mavi renkli kullanıcı olarak Bylock listesinde yer aldığını hatırlatması üzerine mahkeme başkanı, yeni listede isminin olmadığını söyledi.





FENERBAHÇE BİR KEZ DAHA DAVAYA KATILMA TALEBİNDE BULUNDU



Daha sonra müşteki ve mağdur vekillerinin davaya ilişkin talepleri alındı. Fenerbahçe Spor Kulübü avukatı Naim Karakaya, önceki celse kulüp olarak katılma taleplerinin suçtan doğrudan zarar görme ihtimalinin bulunmadığı gerekçesiyle reddedildiğini hatırlatarak; "Amacın, Fenerbahçe'yi ele geçirmek olduğu iddianamede de belirtilmişti. Katılma talebimizin reddedilmesinin hukuka aykırı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü, Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu Fenerbahçe yöneticileri olduğu için kumpasa uğramışlardır. Bu kapsamda o dönemim polisleri tarafından kulüp binasında aramalar yapılmış, kulübün telefonları dinlenmiştir. Fenerbahçe tüm bu yaşananlar üzerine Avrupa liglerine gidememiş, dolaysıyla 30 milyona yakın taraftarı bulunan Fenerbahçe A.Ş., ve Fenerium bu konuda zarara uğratılmıştır. Suçtan zarar görmesi için daha başka ne yapılması gerekirdi. Tüm bu nedenlerden dolayı Fenerbahçe A.Ş., ve Fenerium'un davaya katılma talebinin bir kez daha incelenip kabul edilmesini talep ediyoruz" dedi.



Duruşma sanık ve avukatlarının tahliye taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.



