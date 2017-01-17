Mehmet Aslan serbest bırakıldı

Özden ATİK/İSTANBUL,() "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla hakkında gözaltı kararı çıkartılan oyuncu Mehmet Aslan, avukatıyla birlikte Emniyet Müdürlüğüne gelip teslim oldu. Adliyeye sevkedilen Aslan, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Özden ATİK/İSTANBUL,() "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla hakkında gözaltı kararı çıkartılan oyuncu Mehmet Aslan, avukatıyla birlikte Emniyet Müdürlüğüne gelip teslim oldu. Adliyeye sevkedilen Aslan, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.