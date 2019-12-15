Mehmet Ali'yi ameliyat edecek doktorlar aranıyor

Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Çiğli ilçesinde, 6 aylıkken evlerinde çıkan yangında başının bir bölümü yanan, olay sonrasında konuşma yeteneğini kaybedip, yürüme güçlüğü çeken Mehmet Ali Durak'ın (28) ihtiyacı olan beyin ve estetik ameliyatlarını yapacak doktor bulunamadı. Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tetkikleri yapılan Mehmet Ali'nin ailesine, "Estetik ameliyat konusunda yapılabileceklerin en iyisini yaptık. Beyin ameliyatı ise çok riskli, ölümle sonuçlanması muhtemel" cevabı verildi. Aile, şimdi ameliyatı yapabilecek doktorları arıyor.



Ödemiş'te süt almak için markete giden Emine Durak'ın evinde, 28 yıl önce bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde olan 6 aylık Mehmet Ali Durak, alevler arasında kaldı. Emine Durak alevleri görüp evine koşarak bebeğini kurtardı. Başında ve vücudunda yanıklar oluşan Mehmet Ali Durak, 47 günlük yoğun bakım sürecinin ardından, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaklaşık bir sene tedavi gördü. Tedavisinin ardından taburcu edilen Mehmet Ali'ye farklı zamanlarda Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde estetik ameliyatlar yapıldı, ancak istenilen başarı elde edilemedi.



Anne Emine Durak, daha önce 'ya açıklamalarda bulunmuş ve "Bana bir şey olursa Mehmet Ali'yi evlerine alan olmaz. Çünkü çocuklar ondan korkuyor. Onun tedavi edilmesini istiyorum. Kendi kendine bakabilsin istiyorum, böylece gözüm arkada gitmem. Belki bir nasibi çıkar, evlendiririz" demişti.



'MEHMET ALİ'Yİ AMELİYAT EDECEK DOKTOR ARIYORUZ'



Yapılan haberden sonra Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle Mehmet Ali'ye Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tetkikler yapıldı. Hastanenin ameliyatı riskli bulduğunu belirten Mehmet Ali'nin ablası Sultan Durak, "Aslında biz bir heyetin Mehmet Ali'yi inceleyeceğini düşünmüştük. Ancak birkaç cerrah kardeşimin durumuna baktı ve estetik ameliyat konusunda yapılabilecek ameliyatı daha önce yaptıklarını söyledi. Beyin ameliyatı konusunda da, 'Bu ameliyat oldukça riskli bir ameliyat, ölümle sonuçlanması çok muhtemel. Siz çocuğunuzun ölmesini mi istiyorsunuz?' dediler. Biz de, 'Tabi ki ölmesini istemiyoruz. Ama bu çocuk bu şekilde yaşamaya mahkum olmak istemiyor' dedik. Şimdi biz Mehmet Ali'yi ameliyat edebilecek doktorları arıyoruz. 'Ben bu ameliyatları yaparım' diyebilecek bir doktor çıkmasını bekliyoruz. Sağlık Bakanlığı'ndan da bu süreci hızlandırmasını talep ediyoruz" dedi.