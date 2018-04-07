Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...

Mehmet Akif Ersoy'un müze evine torunundan ziyaret

Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ(Çanakkale), ()-ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Mehmet Akif  Ersoy'un çocukluğunun geçtiği ve müzeye dönüştürülen evini, torunu Selma Argon ziyaret etti. Bayramiç Belediyesi'nin davetlisi olarak ilçeye gelen İstiklal...

Mehmet Akif Ersoy'un müze evine torunundan ziyaret

Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ(Çanakkale), ()-ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Mehmet Akif  Ersoy'un çocukluğunun geçtiği ve müzeye dönüştürülen evini, torunu Selma Argon ziyaret etti.
Bayramiç Belediyesi'nin davetlisi olarak ilçeye gelen İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon ilk olarak, Belediye Başkanı AK Partili Sadettin Arslan'ı makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Sadettin Arslan'a ziyaretinin ardından, dedesinin çocukluğunun geçtiği müzeye dönüştürülen evini gezen Selma Argon duygu dolu anlar yaşadı.
Ziyaret Başkan Arslan'ın, Selma Argon'a, dedesi Mehmet Akif Ersoy'un müze evinin maketini hediye etmesi ile son buldu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314