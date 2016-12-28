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Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliğinde 40 kazan pilav dağıtıldı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), () - İSTİKLAL Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy için ölümünün 80'inci yıl dönümünde, çocukluğunun geçtiği Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde mevlit okutuldu, halka 40 kazan bulgur pilavı...

Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliğinde 40 kazan pilav dağıtıldı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), () - İSTİKLAL Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy için ölümünün 80'inci yıl dönümünde, çocukluğunun geçtiği Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde mevlit okutuldu, halka 40 kazan bulgur pilavı dağıtıldı.
Bayramiç Belediyesi tarafından şair Mehmet Akif Ersoy'un 80'inci ölüm yıldönümünde, dün başlayan anma etkinlikleri, bugün de ilçe merkezinde devam etti. Mehmet Akif Ersoy'un dün ziyaretçi akınına uğrayan çocukluğunu geçtiği ve müzeye dönüştürülen evi, bugün de yüzlerce misafiri ağırladı.
İlçe merkezindeki Çarşı Camii'nde okutulan mevlidin ardından Belediye tarafından hazırlatılan 40 kazan bulgur pilavı, vatandaşlara dağıtıldı. Pilav dağıtımına Bayramiç Belediye Başkanı Ak Partili Sadettin Arslan da katıldı.

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