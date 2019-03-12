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Mehmet Akif Ersoy mezarı başında anıldı

  Harun UYANIK/İSTANBUL, () İSTİKLAL Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, marşın kabulünün 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Mehmet Akif Ersoy'un Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri...

Mehmet Akif Ersoy mezarı başında anıldı

 

Harun UYANIK/İSTANBUL, () İSTİKLAL Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, marşın kabulünün 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Mehmet Akif Ersoy'un Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında yapılan anma töreni İstanbul Valiliği tarafından düzenlendi. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah Dölek ve çok sayıda öğrenci katıldı. Kuran-ı Kerim okunarak başlayan anma töreni dualarla devam etti. Tören sonunda ise protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy'un kabrine karanfil bırakıldı.
İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta törenin ardından yaptığı açıklamalarda, "Türkiye Cumhuriyeti kanla irfanla kurulan bir Cumhuriyet. Ve bu cumhuriyetimizin kuruluşunun, istiklalimizin en güzel ifade edildiği marşımız da İstiklal Marşımız. Bu anlamda bugünlerde Mehmet Akif'i anmak, gençlikle birlikte ona layık olduğu katkıyı verebilmek için buradayız." dedi. 

(FOTOĞRAF)

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