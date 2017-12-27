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Mehmet Akif Ersoy çocukluğunun geçtiği evde anıldı

İSTİKLAL Marşı'nın yazarı, milli şair Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 81'inci yıl dönümünde, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde restore edilerek müzeye dönüştürülen çocukluğunun geçtiği evde anıldı. Vatan Şairi Mehmet Akif...

Mehmet Akif Ersoy çocukluğunun geçtiği evde anıldı
İSTİKLAL Marşı'nın yazarı, milli şair Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 81'inci yıl dönümünde, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde restore edilerek müzeye dönüştürülen çocukluğunun geçtiği evde anıldı.
Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy'un 81'inci ölüm yıl dönümünde, Bayramiç Çarşı Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu, ardından vatandaşlara pilav ikramında bulunuldu. Daha sonra Mehmet Akif Ersoy'un çocukluk yıllarını geçirdiği, müzeye çevrilen evinin önünde ziyaretçilere, Kaymakam Ramazan Kendüzler ve Belediye Başkanı AK Partili Sadettin Arslan tarafından, şairin 'Safahat' isimli kitabı dağıtıldı.
Belediye Başkanı Sadettin Arslan, Mehmet Akif Ersoy'un Bayramiç doğumlu olduğunu ileri sürerek, "Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğu müzeye dönüştürülen evde geçti. Belgeler ışığında Mehmet Akif Ersoy'un Bayramiç doğumlu olduğu, Milli Eğitim Bakanlığı'nca okullarda ders kitaplarında da yer alacak. Vatan Şairi'mizi ölümünün 81'nci yıl dönümünde rahmet ve şükranla yâd ediyoruz" dedi.
Şairin müzeye dönüştürülen evini ölüm yıl dönümü nedeniyle çok sayıda kişi ziyaret etti.

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