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Mehmet, 15 günlük yaşam savaşını kaybetti
OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, kullandığı motosikletin traktöre çarpması sonucu ağır yaralanan Durdu Mehmet Şen (19), 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Zafer Caddesi üzerinde 20 Ekim'de meydana gelen kazada, Durdu Mehmet Şen kullandığı...
GENEL 04.11.2019, 15:21
OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, kullandığı motosikletin traktöre çarpması sonucu ağır yaralanan Durdu Mehmet Şen (19), 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Zafer Caddesi üzerinde 20 Ekim'de meydana gelen kazada, Durdu Mehmet Şen kullandığı motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola fırlayarak ağır yaralanan Şen, ihbar üzerine gelen ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından da Adana'daki Çukurova Üniversitesi Balcalı Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Şen, 15 gündür tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
Zafer Caddesi üzerinde 20 Ekim'de meydana gelen kazada, Durdu Mehmet Şen kullandığı motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola fırlayarak ağır yaralanan Şen, ihbar üzerine gelen ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından da Adana'daki Çukurova Üniversitesi Balcalı Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Şen, 15 gündür tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
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