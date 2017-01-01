Medvedev'den Başbakan Yıldırım'a taziye telefonu

Özgür ALTUNCU / İSTANBUL, () Rusya Başbakanı Medvedev, bugün Başbakan Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak, İstanbul'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle, Rusya Federasyonu (RF) Hükumeti ve halkı adına taziye dilekerinde bulundu.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Medvedev Rusya Federasyonu'nun, nereden kaynaklanırsa kaynaklansın Türkiye'nin terörle mücadelesine güçlü desteğini teyit ettiği belirtildi.

Başbakan Medvedev, sözkonusu saldırının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da işaret edildiği üzere, bölgesel gelişmelerden bağımsız düşünülemeyeceğini dile getirmiş, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki olumlu münasebetler ve ilişkilerimizdeki karşılıklı güvenin, ülkelerimiz ve bölgemiz için ortak tehdit oluşturan terör ile mücadelede bize güç verdiğini vurgulandı.

Başbakan Yıldırım başsağlığı dilekleri için, Başbakan Medvedev'e teşekkür ederek, saldırı ve yürütülen soruşturmaya dair güncel bilgileri paylaştı. Rusya Federasyonu'nun teröre karşı ülkemizle dayanışma içinde olmasını takdirle karşıladığını ifade eden Yıldırım, ülkelerimizin güvenlik ve istikrarına ortak tehdit teşkil eden terörle mücadelemizi, ortak çabalarımızla sürdüreceğimizi, masum insanları hedef alan bu ve benzeri menfur saldırıların ülkemizin terörle mücadelesindeki kararlı tutumunu değiştirmeyeceğini dile getirirken, terörün kutsalı olmadığını vurguladı.

Görüşme sırasında, Başbakan yıldırım ve Başbakan Medvedev arasında, Suriye'deki ateşkes sürecine ve Suriye'de DEAŞ'la mücadeleye dair görüş alışverişinde de bulunuldu. Başbakan Yıldırım, saldırının bölgesel gelişmelerle ilgili olduğu konusunda hemfikir olduğunu, bu bağlamda, saldırının Türkiye ve Rusya'nın bölgede barışı kalıcı hale getirmek için aldıkları inisiyatifle aynı dönemde gerçekleşmesinin bir tesadüf olmadığını, bu saldırılara rağmen Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun bölgede güvenlik ve istikrarın temini için yapıcı rol oynamaya devam edeceklerini ifade etti.

Her iki Başbakan, ülkemiz ve Rusya Federasyonu arasındaki siyasi, ekonomik, ticari alanlar başta olmak üzere geniş bir yelpazeye yayılan yakın diyalog ve işbirliğinin hem ikili ilişkilerimiz hem bölgemizin ortak yararı çerçevesinde artarak sürdürüleceğini teyit ettikleri belirtildi

