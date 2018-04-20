MediaMarkt 23 Nisan coşkusunu kaçırılmayacak fırsatlarla yaşatıyor

YENİ teknolojileri tüketicilerle buluşturan MediaMarkt, 21 – 23 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak özel kampanyasıyla tüketicilerini alışveriş yaparken bol bol indirim ve gülücük kazanmaya davet ediyor.

Avrupa’nın açık ara 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, bu kez 21 - 23 Nisan tarihleri arasında çocukların ve ailelerin yüzünü güldürüyor. Çocuklarını en yeni ve özel teknolojik hediyelerle sevindirmek isteyen aileler, kampanya dahilinde seçecekleri ürünleri MediaMarkt mağazalarından ve internet adresinden, farklı finansman avantajları ile 48 aya varan taksitlerle satın alabilecek.

SEÇİLİ DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLARDA YÜZDE 18 KDV İNDİRİMİ

Hem okul uygulamalarını hem de oyunları yüksek hızda çalıştırarak en iyi performansı sunan dizüstü bilgisayarlar yüzde 18 KDV indirimi ile MediaMarkt ziyaretçileriyle buluşacak. Ayrıca müşteriler satın almadan önce, ihtiyaç duydukları özellikleri taşıyan bilgisayarları mağaza içinde rahat rahat deneme fırsatı da yakalıyor.

AKSESUARDA YÜZDE 30’A VARAN İNDİRİM SEÇENEKLERİ

Son 1 yılda aksesuar kategorisini yüzde 45 büyüten MediaMarkt, bu alanda sunduğu ürün çeşitliliğiyle tüketicilere teknolojik çözümler sunuyor. Harddisk, bilgisayar komponentleri, akıllı saat, kulaklık ve bluetooth hoparlör gibi 5 binden fazla aksesuar çeşidi yüzde 30’a varan indirimlerle 23 Nisan’a özel fırsatlarla tüketicileri bekliyor.

Kampanyalı ürünler hakkında daha detaylı bilgi MediaMarkt’ın internet sitesinden ziyaret edilebilir.