banner314

banner325

Son Dakika

Medeniyetler Tasavvuru Okulu’nda öncü kuşaklar yetişecek

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İpekyolu Medeniyetleri Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde, Direktör Yusuf Kaplan yönetiminde gerçekleştirilecek Medeniyet Tasavvuru Okulu bugün başladı.Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, öncü...

GENEL 02.11.2019, 16:16
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İpekyolu Medeniyetleri Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde, Direktör Yusuf Kaplan yönetiminde gerçekleştirilecek Medeniyet Tasavvuru Okulu bugün başladı.Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, öncü kuşakları geleceğe hazırlamayı amaçladıklarını söyledi.


 

Medeniyetler Tasavvuru Okulu eğitim projesi, farklı okullardan yüzlerce öğrenciyi ağırlamaya başladı. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Altunizade Kampüsü'nde her cumartesi gerçekleşecek derslerin ilkini bugün üniversitenin rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut verdi. 3 sene sürecek eğitim projesinde düşünce tarihi, tarih, edebiyat, kültür sanat, maarif, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, iktisat ve benzeri alanlarda ders görecek öğrencilerden başarılı bulunanlar, araştırma merkezi bünyesinde gönüllü araştırmacı olarak kabul edilecek ve araştırma merkezinin yapacağı tüm çalışmalara katılım sağlayabilecek.


 

“BEYİN GÜCÜ ÖNCÜ İNSANLAR YETİŞTİRECEĞİZ”


 

Büyük bir ülkenin büyük bir üniversitesi olma yolunda ilerlediklerini ifade eden İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, açılışı ‘Medeniyetlerin Yükseliş ve Düşüş Dinamikleri’ dersi ile yaptı.


 

Prof. Dr. Bulut, “Bizim üniversitemizde uyguladığımız müfredat şimdiye kadar kendi öğrencilerimize yönelikti. Şimdiden sonra bu programımızda diğer üniversitelerdeki nitelikli beyinlerin başvurularıyla seçtiğimiz seçkin bir öğrenciler grubu oldu. Dünyamızda da ülkemizde de çok iyi üniversiteler var. Ama buralarda eksik olan şey ‘ruh’. Gençliğimizde ruh yok. Kendi köklerimize yaslanarak özellikle bulunduğumuz medeniyet coğrafyamızın birikimlerini esas alarak yapmaya çalıştığımız şey geleceğin öncülerini her alanda bu öncü beyinleri nitelikli beyinleri geleceğe hazırlamak. Kendileriyle barışık, aileleriyle barışık, toplumla barışık ve dünyaya önemli değerler katabilecek beyin gücü öncü insanlar yetiştirmek amacımız” diye konuştu.


 

“USTA-ÇIRAK İLİŞKİSİ ÜZERİNDEN BİR MODEL YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ”


 

İZÜ Medeniyet Araştırmaları Merkezi Koordinatörü ve MTO Direktörü Yusuf Kaplan, Medeniyetler Tasavvuru Okulu’nu yaşanılan medeniyet krizini bir şekilde anlamak ve anlamlandırmak için önce kuşak yetiştirme programı olarak tanımladı.


 

Kaplan, “Birinci sınıf, ülkenin önünü açacak insanlığın yaşadığı sorunları anlayacak, anlamlandıracak ve aşacak bir birikim, fikriyat, entelektüel ve sanatsal birikim ortaya koyacak bir öncü kuşak yetiştirmek istiyoruz. Usta çırak ilişkisi üzerinden bir model yetiştirmek istiyoruz. Bütün insanlık tarihinin, medeniyet, düşünce ve estetiğin dolayısıyla siyaset ve ahlak felsefesinin olacağı dersler var ve bunlar 3 yıl sürecek. Türkiye’nin en parlak ilim adamlarının, sanatçılarının ders verecekleri, seminer verecekleri kültür sanat etkinlikleri de yapılacak” dedi.  

Yorumlar (0)
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 03 Kasım 2019
İmsak 06:03
Güneş 07:30
Öğle 12:53
İkindi 15:39
Akşam 18:06
Yatsı 19:27
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 10 16
5. Başakşehir 10 16
6. Galatasaray 10 16
7. Sivasspor 9 15
8. Beşiktaş 10 15
9. Konyaspor 10 13
10. Göztepe 10 12
11. Gaziantep FK 9 12
12. Kasımpaşa 9 11
13. Denizlispor 9 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Akhisar Bld.Spor 10 17
4. Fatih Karagümrük 9 16
5. Balıkesirspor 9 16
6. Altay 10 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 10 9
15. Adanaspor 10 8
16. Giresunspor 9 8
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Chelsea 11 23
4. Leicester City 10 20
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 10 15
10. M. United 11 13
11. Wolverhampton 11 13
12. West Ham 11 13
13. Tottenham 10 12
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 10 10
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Atletico Madrid 12 21
4. Sevilla 12 21
5. Granada 11 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Villarreal 11 17
8. Levante 12 17
9. Valencia 12 17
10. Athletic Bilbao 11 16
11. Getafe 11 16
12. Osasuna 11 15
13. Real Valladolid 11 14
14. Real Betis 12 13
15. Eibar 11 12
16. Deportivo Alaves 11 12
17. Mallorca 11 11
18. Celta de Vigo 11 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 11 5