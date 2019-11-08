banner314

banner325

Son Dakika

Meclis Komisyonu, Aksaray'da araştırma yapacak

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik, Aksaray'daki okulda otizmli öğrencilerin bazı veliler tarafından yuhalandığı iddiasıyla ilgili salı günü yerinde araştırma yapılacağını...

GENEL 08.11.2019, 13:51
Meclis Komisyonu, Aksaray'da araştırma yapacak
TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik, Aksaray'daki okulda otizmli öğrencilerin bazı veliler tarafından yuhalandığı iddiasıyla ilgili salı günü yerinde araştırma yapılacağını söyledi. Çelik, "Orada hem valiliği dinleyeceğiz hem de aileleri iki taraflı dinleyeceğiz. Okulda inceleme yapacağız. Tavsiyemizi, raporumuzu da ilgililere ileteceğiz" dedi.
TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik başkanlığındaki AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'den oluşan heyet, Kocaeli'ye gelerek gezi ve incelemelerde bulundu. Kocaeli Valiliği'ni ziyaret eden heyet, burada Vali Hüseyin Aksoy'dan bilgi aldı.
'SALI GÜNÜ AKSARAY'DA ARAŞTIRMA YAPACAĞIZ'
Valilik makamında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kemal Çelik, Aksaray'da okulda otizmli çocukların yuhalandığı iddiasının kente gidilerek, yerinde araştırılacağını söyledi. Olayın, Türkiye'de herkesi incittiğini belirten Çelik, şöyle konuştu: 
"Bu olay, özveriyle çalışan Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu olarak bizleri de son derece etkiledi. Dün tüm milletvekillerimizle beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplantı yaptık. Bu konuyu araştıracağımızı, üzerinde duracağımızı ve toplumun hassasiyetlerini dikkate alacağımızı belirttik. Milli Eğitim Bakanlığı'mız bu konuda zaten çalışma yaptı. Bu kaynaştırma eğitimi çok önemli. Dünyada da çok önemli bir konu. Dünyada ne çok önemliyse Türkiye'de de o çok önemlidir. Okullarımızda bu eğitimde bazı hatalar olabiliyor. Bazı bilinçsiz aileler olabiliyor. Onların çocukları anlayamıyor. Bu konuda demek ki aile eğitiminin de önemini görüyoruz. Biz aslında bu program olmasaydı Aksaray'da olacaktık ama Kocaeli programımızı değiştirmek istemedik. Salı günü Meclis Araştırma Komisyonu olarak Aksaray’da bu tür toplantılarımızdan birini yapacağız. Orada hem valiliği dinleyeceğiz hem de aileleri iki taraflı olarak dinleyeceğiz. Okulda inceleme yapacağız. Yetkilileri yani milli eğitim müdürlüklerini dinleyeceğiz. İnşallah bizim tavsiyemizi, raporumuzu da ilgililere ileteceğiz. Onlar da gereği neyse onu yapacaklar. Bizler iyi niyetle bu çocuklarımıza ve bu ailelerimize sahip çıkacağız."
'YASAL SIKINTI VARSA DEVREYE GİRECEĞİZ'
Komisyon üyeleri, daha sonra Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan İzmit Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti. Burada öğrencilerle vakit geçiren üyeler, öğretmen ve idarecilerden kurum hakkında bilgi aldı. Velilerle buluşan komisyon üyeleri, onları da dinleyerek, sorunlara çözüm üreteceklerini söyledi. Velilerden birinin "Bu sene üçüncü senemiz. Seneye son sınıfa geçeceğiz. Buradan öteye de bu çocuklarımızı yerleştirebileceğimiz bir yer yok. Bunların devamı çok önemli bizim için. Çıkıp, gidecek yerimiz yok" demesi üzerine Kemal Çelik, şöyle konuştu:
"Bunu komisyon olarak biz de düşünüyoruz. Önerileri dinliyoruz. Yerel yönetimler bunu çok da görevi olmadığı halde yapıyor. Bizler, yasal olarak yerel yönetimlere daha fazla görev vererek bu tür gelişmelerin içinde yerel yönetimlerin desteğini almayı düşünüyoruz. Yerel yönetimlerin desteği çok önemli. Bu çocukların ömür boyu devletin gözetiminde olması için ne gerekiyorsa yapacağız. Yapmamız gerekiyor. Bu konuda yasal bir sıkıntı varsa hemen devreye gireceğiz. Zaten TBMM bünyesindeki bu komisyon partiler üzeri çalışıyor. Bu konuda hepimiz mutabıkız. İnşallah yasa da kolayca geçer. Biz hangi yasaları meclise sevk edeceğimizi kendi aramızda tartışacağız. Bazı illerimizde gördük ki yerel yönetimler bayağı emek vermişler. Ama bunu tüm Türkiye'de yaygınlaştırmamız lazım. Yerel yönetimler olacak, özel sektör olacak. Özel sektörü daha fazla devreye sokmamız lazım. Sivil toplum örgütlerimizi daha fazla devreye sokmamız lazım. Tabi bunların hepsi de devletin denetimi ve gözetimi altında olacak."

Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 08 Kasım 2019
İmsak 06:10
Güneş 07:37
Öğle 12:53
İkindi 15:34
Akşam 17:59
Yatsı 19:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 10 15
10. Konyaspor 10 13
11. Kasımpaşa 10 12
12. Göztepe 10 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 10 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Balıkesirspor 10 17
4. Akhisar Bld.Spor 10 17
5. Erzurum BB 10 17
6. Fatih Karagümrük 10 16
7. Bursaspor 10 16
8. Altay 10 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5