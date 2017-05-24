Meclis Başkanı Kahraman:57 yıllık binamız ihtiyaçları karşılayamamaktadır

Nursima KESKİN / ANKARA, () - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Milletvekillerine vereceği iftar programı için gönderdiği davetiyenin ekinde Meclis kampüsünde başlatılan inşaat ve tadilata ilişkin bilgiler vererek "57 yıllık binamız ihtiyaçları karşılayamamaktadır. Muhakkakki Gazi Meclisimiz devletimiz ve misyonumuzla mütenasip güzel bir binaya kavuşmalıdır" ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, 14 Haziran Çarşamba günü milletvekillerine verilecek iftar yemeği için davetiye görderdi. Davetiyede iftar yemeğine Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanının da katılacağı, 7 Haziran'da ise sadece kadın milletvekillerine bir iftar yemeği verileceği bildirildi.

İsmail Kahraman, Meclis kampüsünde 10 ay önce başlatılan inşaat, tamir ve tadil işleriyle ilgili şu bilgileri verdi: "Genel Kulurldaki kulisler yenilendi. Üst balkonlar yeniden düzenlendi. Başkanlık Divanı salonu genişletildi. Sığınak olarak bilinen mekanlarımız yeniden inşa edildi. Ana bina ile, yıkılan A-B Blokları arasındaki alanların altında günümüz şartlarında ve sivil normlarına uygun toplam salonu da olan bir sığınağın yeniden inşaası planlanmaktadır. Hanımlar için 350 kişilik bir mescit inşa edildi. Kulislerde alttan ısıtmalı kış bahçeleri inşa edildi. Bildiğiniz gibi mecsit ana binamızın projesi 1937 yılında yapılmıştır, harp ve mali imkansızlıklar sebebiyle inşaat 1960 yılında tamamlanmıştır. 57 yıllık binamız ihtiyaçları karşılayamamaktadır.Muhakkakki Gazi Meclisimiz devletimiz ve misyonumuzla mütenasip güzel bir binaya kavuşmalıdır. zaman içinde böyle bir binanın gerçekleşmesi temennisiyle nice mübarek günlere; sağlık, sıhhat, afiyet içinde hayırlı çalışmalara ve başarılara ulaşmanızı dilerim"