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Meclis Araştırma Komisyonu, Rabia Naz için Eynesil’e gidiyor

GİRESUN'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı halde bulunup, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın (11) ölümünü araştıracak Meclis Araştırma Komisyonu, yarın ilçede ailesi ile görüşüp incelemelerde...

GENEL 07.11.2019, 15:41
GİRESUN'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı halde bulunup, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın (11) ölümünü araştıracak Meclis Araştırma Komisyonu, yarın ilçede ailesi ile görüşüp incelemelerde bulanacak. Rabia Naz’ın şüpheli ölümünün aylardır araştırıldığını ancak sonuca ulaşılamadığını belirten baba Şaban Vatan, komisyondan umutlu olduklarını söyledi.

Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018'de, Eynesil ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen 2 ayrı raporda, ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada ise iddia ve ihtimallerin titizlikle değerlendirildiği vurgulanarak, olayın trafik kazası olabileceği yönündeki görgüye dayanmayan iddiaların, elde edilen bulgularla doğrulanamadığı belirtildi. Soruşturmada, 60 kişinin de tanık olarak ifadesine başvuruldu.

KOMİSYON YARIN EYNESİL'DE

Yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM'de kurulan Araştırma Komisyonu'nun, Rabia Naz Vatan'ın ailesi ile görüşüp incelemelerde bulunmak için yarın Eynesil ilçesine gideceği belirtildi. Komisyon üyeleri burada Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin incelemelerde bulunup, ayrıca baba Şaban Vatan ile o dönem görevde bulunan emniyet görevlileri ve avukatlarla da görüşecek.

‘BİRÇOK KEZ ARAŞTIRILDI, SONUCA ULAŞILAMADI’

Rabia Naz’ın şüpheli ölümünün aylardır araştırıldığını ancak sonuca ulaşılamadığını belirten baba Şaban Vatan, komisyondan umutlu olduklarını söyledi. Delillerin yok edilmeye çalışıldığını öne süren Şaban Vatan, "Rabia'nın ölümüyle ilgili sorumlu ya da sorumlular bulunamadı ve kızımın ölüm sebebi kayıtlara ‘intihar’ olarak geçti. Burada çocuk cinayeti var. Bu olay artık sadece benim evladım olmaktan çıkmış, ‘kamuoyunun neden öldüğünü bilmediği kızı’ haline gelmiştir. Çocuklarımızın şüpheli ölümlerinin ardında yatan gerçeği arıyoruz. Aylardır evladımın ölümünün ardındaki sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. Birçok kez araştırıldı. Ama bir sonuca ulaşılamadı. Deliller yok edilmeye çalışıldı. Savcılık dosyasında, ‘şüpheli ölüm’ yazarken ‘intihar’ olduğu gündemi yapıldı. Adalet ararken susturulmam için akıl yargılaması ile karşı karşıya kaldım” dedi.

‘EVLADIMIN KATİLLERİ BULUNACAK’

Kızının ölümünün ardındaki sır perdesinin aralanmasını isteyen Şaban Vatan, “İnşallah bu defa öteki araştırmalar gibi sonuca ulaşmadan bitmeyecek bu araştırma. Bu defa evladımın katilleri bulunacak. Ölümünün arkasında kim suçlu ise, kim göz yummuş ise, kim örtbas etmeye çalışmışsa hepsi cezalandırılacak. Bugün son geldiğimiz nokta TBMM’nin uzun süre inceleme önergesi sunulması sonucunda nihai olarak alınan karar sonucunda yüce meclisimiz Rabia Naz’ımıza adalet için Eynesil ilçemize geliyor. Temennimiz tüm çocuklarımızın adaletini ve güvencesini sağlayabilmek” diye konuştu.

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