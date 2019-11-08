Meclis Araştırma Komisyonu, Rabia Naz için Eynesil'de

GİRESUN Eynesil'de, evlerinin önünde yaralı bulunan Rabia Naz Vatan'ın (11) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesini araştıracak Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri, ilçeye geldi. 12 milletvekili, Rabia Naz'ın anne- babası ile görüştü. Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi'nce hazırlanan raporda ise Rabia Naz'ın tırnaklarından erkek DNA'sı tespit edildiği ortaya çıktı.

Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018'de, Eynesil'e bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'nca 2 rapor hazırlandı. Raporlarda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddia ve ihtimallerin titizlikle değerlendirildiği vurgulandı. Olayın trafik kazası olabileceği yönündeki görgüye dayanmayan iddiaların, elde edilen bulgularla doğrulanamadığı belirtildi. Soruşturmada, 60 kişinin de tanık olarak ifadesine başvuruldu.

12 KİŞİLİK KOMİSYON EYNESİL'DE

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM'de kurulan Araştırma Komisyonu'nun 12 üyesi, Eynesil'e geldi. Polis ekipleri, heyetin incelemelerde bulunacağı alanlarda güvenlik önlemleri aldı. AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığındaki heyet, Rabia Naz'ın annesi Atika ve babası Şaban Vatan ile görüştü. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi. Heyet, olay yerinde incelemelerde bulunarak, soruşturma yürüten emniyet ve savcılık yetkilileri ile görüşecek.

ADLİ TIP RAPORU: TIRNAKLARINDA ERKEK DNA'SI TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi'nce hazırlanan raporda, tırnaklarından erkek DNA'sı tespit edildiği kaydedildi. Raporda, "Rabia Naz Vatan'a ait olduğu bildirilen sağ el 3 adet tırnak örneği ve sol el 1 adet tırnak örneğinden; örneklerin içerdiği DNA miktarının azlığı, oransızlığı veya bütünlüğünü kaybetmiş olmasından kaynaklanabilecek sebeplerden dolayı yalnızca yüksek oranda DNA içeren Rabia Naz Vatan'a ait DNA profili tespit edildi. Rabia Naz Vatan'a ait olduğu bildirilen aşağıdaki örneklerden en az biri erkek birden fazla şahsa ait olabilecek DNA profili bir arada karışık elde edildi. Söz konusu karışık DNA profilinin Rabia Naz Vatan'a ait DNA profilini içerdiği tespit edildi" denildi.



