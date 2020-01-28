Flaş HaberManisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
MEB, deprem bölgesindeki çocuklara yönelik psikososyal destek eğitimini sürdürüyor
GENEL 28.01.2020, 15:41
2
MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremden hemen sonra bölgeye gönderdiği Psikososyal Müdahale Travma Ekibi, çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmalarını sürdürüyor.
Bakanlık, Elazığ'da meydana gelen depremde evleri hasar gördüğü için barınma merkezi olarak belirlenen okullarda aileleriyle kalan çocuklara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla depremden bir gün sonra, öğrencilere yönelik 40 psikolojik danışmanın katılımıyla psikolojik ilk yardım ve destek eğitimi verildi. Ayrıca, Elazığ ve Malatya'da rehberlik ve araştırma merkezlerinde Psikososyal Destek Koordinasyon Birimi oluşturuldu. Psikososyal destek çalışmaları kapsamında çocukların korkularını dile getirmesi için oyun terapi alanları kuruldu. Okullarda 18.30- 21.30 saatlerinde gönüllü rehber öğretmenler tarafından verilen eğitimde, depremin psikolojik etkilerini hafifletmek ve çocukların travma sonrası tepkilerini anlamlandırmasına yardımcı olmak amaçlanıyor. Rehber öğretmenler kitap okuyarak, oyun oynatarak ve masal anlatarak çocuklara duygusal destek sağlarken, ailelere yönelik bilgilendirme toplantıları da gerçekleştiriliyor.
Bakanlık, Elazığ'da meydana gelen depremde evleri hasar gördüğü için barınma merkezi olarak belirlenen okullarda aileleriyle kalan çocuklara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla depremden bir gün sonra, öğrencilere yönelik 40 psikolojik danışmanın katılımıyla psikolojik ilk yardım ve destek eğitimi verildi. Ayrıca, Elazığ ve Malatya'da rehberlik ve araştırma merkezlerinde Psikososyal Destek Koordinasyon Birimi oluşturuldu. Psikososyal destek çalışmaları kapsamında çocukların korkularını dile getirmesi için oyun terapi alanları kuruldu. Okullarda 18.30- 21.30 saatlerinde gönüllü rehber öğretmenler tarafından verilen eğitimde, depremin psikolojik etkilerini hafifletmek ve çocukların travma sonrası tepkilerini anlamlandırmasına yardımcı olmak amaçlanıyor. Rehber öğretmenler kitap okuyarak, oyun oynatarak ve masal anlatarak çocuklara duygusal destek sağlarken, ailelere yönelik bilgilendirme toplantıları da gerçekleştiriliyor.
8°
sisli
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 28 Ocak 2020
|İmsak
|06:43
|Güneş
|08:11
|Öğle
|13:22
|İkindi
|15:58
|Akşam
|18:23
|Yatsı
|19:45
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|19
|41
|2. Fenerbahçe
|19
|37
|3. Başakşehir
|19
|36
|4. Trabzonspor
|18
|35
|5. Alanyaspor
|19
|35
|6. Galatasaray
|19
|33
|7. Beşiktaş
|19
|30
|8. Göztepe
|19
|29
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|19
|24
|11. Çaykur Rizespor
|19
|24
|12. Denizlispor
|19
|22
|13. Gençlerbirliği
|19
|21
|14. Konyaspor
|19
|18
|15. Antalyaspor
|19
|17
|16. Kasımpaşa
|19
|15
|17. Ankaragücü
|19
|13
|18. Kayserispor
|19
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|19
|40
|2. Erzurum BB
|19
|34
|3. Bursaspor
|19
|33
|4. Keçiörengücü
|19
|29
|5. Adana Demirspor
|19
|28
|6. Akhisar Bld.Spor
|19
|28
|7. Ümraniye
|19
|28
|8. Menemen Belediyespor
|19
|28
|9. Altay
|19
|27
|10. Giresunspor
|19
|27
|11. Fatih Karagümrük
|19
|24
|12. Balıkesirspor
|19
|24
|13. İstanbulspor
|19
|20
|14. Altınordu
|19
|20
|15. Osmanlıspor
|19
|17
|16. Adanaspor
|19
|14
|17. Boluspor
|19
|14
|18. Eskişehirspor
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|23
|67
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|24
|48
|4. Chelsea
|24
|40
|5. M. United
|24
|34
|6. Tottenham
|24
|34
|7. Wolverhampton
|24
|34
|8. Sheffield United
|24
|33
|9. Southampton
|24
|31
|10. Arsenal
|24
|30
|11. Crystal Palace
|24
|30
|12. Everton
|24
|30
|13. Burnley
|24
|30
|14. Newcastle
|24
|30
|15. Brighton
|24
|25
|16. Aston Villa
|24
|25
|17. West Ham
|23
|23
|18. Bournemouth
|24
|23
|19. Watford
|24
|23
|20. Norwich City
|24
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|46
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Sevilla
|21
|38
|4. Getafe
|21
|36
|5. Atletico Madrid
|21
|36
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Valencia
|21
|34
|8. Villarreal
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|21
|31
|10. Osasuna
|21
|28
|11. Granada
|21
|27
|12. Real Betis
|21
|27
|13. Levante
|21
|26
|14. Deportivo Alaves
|21
|23
|15. Eibar
|21
|23
|16. Real Valladolid
|21
|22
|17. Mallorca
|21
|18
|18. Celta de Vigo
|21
|17
|19. Leganés
|21
|15
|20. Espanyol
|21
|15
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016