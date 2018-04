Mazot zammı çiftçiyi karasabana geri döndürdü

BİNGÖL'ün Yedisu ilçesine bağlı Elmalı Köyü İbiş mezrasında yaşayan çiftçiler, bu yıl mazota gelen zam nedeniyle tarlalarını karasabanla sürmeye başladıklarını söyledi.

İlçeye bağlı Elmalı köyü İbiş mezrasındaki çiftçiler, tarlalarını ilkel yollarla kara sabanla çift sürerek ekmeye başladı. Daha önce dönümünü traktörle 35-40 liraya sürdürdüklerini belirten çiftçiler, mazot fiyatındaki artış nedeniyle bunun 60 liraya çıktığını ifade etti. Bölgeye has Yedisu kuru fasulyesini de ekiminin artık yeterince yapılmadığını kaydeden çiftçiler, mazota zammın devam etmesi halinde çiftçiliğin biteceğini öne sürdü.



İbiş mezrasında kuru fasulye ile mısır ekerek ailesinin geçimini sağlayan İlyas Alevi (41), son akaryakıt zammından sonra tarlasını at ve öküzlerle sürdürmek zorunda kaldığını söyledi. Alevi, "Mazot pahalılığı, özellikle bizim gibi hayatlarını çiftçilikle devam ettiren vatandaşları olumsuz etkiledi. Mazot aldı başını gitti. Ne tarla sürebiliyoruz, nede ekin ekebiliyoruz. İlçemizdeki çiftçilerin çoğu pahalılıktan dolayı tarlalarını artık sürmüyor. İki yıl önce traktör kiralıyorduk ve tarlalarımızı rahatlıkla sürerek kuru fasulye ekip, biçiyorduk. Mazot altı liraya yaklaşmış, traktörcüler de fiyatlarını yükselterek zam yaptı. Dönümü 60 liraya sürülüyor. Bu fiyatla tarla süremiyoruz. Çünkü, bu fiyata tarlayı sürersek geçen yıl kilosunu 10 liraya sattığımız fasulyeleri bu yıl 18 liraya satmak zorunda kalacağız. Bu fiyatlarla kimse fasulye almaz, ürümüz elimizde şişer ve alıcı bulamaz. Meşhur fasulyelerimiz artık yok olma tehlikesi ile baş başa kaldı" diye konuştu.



Mezrada 46 dönüm arazisi bulunan Mahmut Kaldı (52) ise, "Mazotun fiyatını görüyorsunuz. Her geçen gün fiyatlar almış başını gidiyor. Devletin verdiği destekler yeterli değil, tarlalarımızı bu şartlarda ekemiyoruz. Bu yaşıma gelmişim, gidip ekim gücü olanların yanında işçi olarak çalışıyorum" dedi.

Traktörü bulunan Engin Adıbelli (43) ise bazı çiftçilerin karasabana dönüş yaptığını belirterek, "Ben 10 yıldır bu ilçede traktörcüyüm. İlçemizde meşhur Yedisu kuru fasulyesi ekilip biçiliyor. Yıllardır köylülerin tarlalarını sürüyorum ama mazot pahalılığı almış başını gidiyor. Geçtiğimiz yıl dönümünü 35-40 liraya sürdüğümüz tarlaları bu yıl 60 liraya sürüyoruz. Bu fiyatlarla çiftçiler zarar ediyor" şeklinde konuştu.