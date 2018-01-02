Mazlumder: Tek tip kıyafet uygulaması insan hakkı ihlali

MAZLUMDER Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Taş, KHK'lar ile, 'anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar' nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunanların duruşmalara tek tip kıyafet ile çıkarılması uygulamasının insan hakkı ihlali olduğunu savundu.Mazlumder Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Taş dernek binasında düzenlediği basın toplantısı ile 2017 yılını değerlendirdi. Taş, geçen yıl dünyada sürgün, katliam ve acı dolu olaylar yaşandığını söyledi. Taş, dünyada insanlık dramları yaşanırken Türkiye'de ise 2017 yılında insan hakları ihlalleri yaşandığını belirttti. Hizbut-Tahrir davasında sanıklara verilen mahkumiyet kararlarını 'Hukuk skandalı' olarak değerlendiren Taş, Sivas olayları davası sanıklarının da yeniden yagılanmaları gerektiğini savundu. Taş şöyle konuştu:"ABD’nin Guantanamo hapishanesinde tutulan Müslümanlara yönelik uyguladığı tek tip elbise giydirilmesi uygulaması gibi haklarında mahkumiyet kararı verilmeyen, şu anda zanlı konumunda olan, terörle bağlantılı oldukları gerekçesiyle göz altında tutulan FETÖ üyelerine tek tip elbise giydirilmesi uygulaması da 2017 yılı sonunda ayrı bir insan hakkı ihlali olarak Türkiye gündemindeki yerini aldı. 20 yıla yakın bir zamandır hukuksuz ve adaletsiz yargılamalarla cezaevinde tutulan ve çoğunun yaşları 60’a yaklaşmış ve sayıları 300’ün üzerinde olan 28 Şubat darbe dönemi tutukluları için sayısız müracata rağmen yeniden yargılama yolunun açılamaması yürekleri sızlatan bir adalet ayıbı olarak ülkemizin gündemini devam ettirdi.”Kadın cinayetleri konusuna da değinen Taş, “2017yılında işlenen kadın cinayetleri sebebiyle ülkemizde onlarca kadınımız hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı. Ne yazık ki bu cinayetleri ortadan kaldıracak caydırıcı tedbirler alınamadı” ifadelerini kullandı.Ahmet Taş, Mazlumder olarak 2017 yılında yaşanan hukuk, insanlık ve vicdan dışı olayların ve hak ihlallerinin 2018 yılında yaşanmaması temennisinde bulundu.

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