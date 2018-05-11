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Mazgala düşen kedi seferberliği

Erol AKKIR/ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki atık su mazgal çukuruna giren kedi için itfaiye ekibi ve güvenlik görevlileri seferber oldu. Çukura süt ve ekmek bırakılınca görünen kedi, ekiplerin çalışmaları sırasında...

Mazgala düşen kedi seferberliği

Erol AKKIR/ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki atık su mazgal çukuruna giren kedi için itfaiye ekibi ve güvenlik görevlileri seferber oldu. Çukura süt ve ekmek bırakılınca görünen kedi, ekiplerin çalışmaları sırasında geri çekildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kedinin çukurdan çıkabilmesi için merdiven bırakıldı. 
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi B Blok bahçesindeki yağmur tahliye mazgalının çukurunda, sabah saatlerinde kedinin mahsur kaldığını gören hastane çalışanları ve güvenlik görevlileri, çıkaramadıkları hayvan için itfaiyeden yardım istedi. Hastaneye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sıkışan mazgalı kaldırabilmek için büyük çaba sarf etti. Balyoz, manivela ve demir kesiciyle yaklaşık 15 dakika yapılan çalışma sonucu mazgal yerinden çıkarıldı.
Kediyi göremeyen ekipler, çukura eğilerek, fenerle baktı. Korkan ve yavru olduğu anlaşılan kedi, deliğin içine saklandı. Hastane güvenlik görevlisinin çukura süt ve ekmek bırakması üzerine kedi, bir süre sonra ortaya çıktı. Görevlilerin kurtarmak istemesiyle geri çekilen kedi, yeniden saklandı. Hastane personelinin cep telefonlarından açtıkları miyavlama sesine rağmen kedi, ortaya çıkmadı. Anne kedi ise diğer 3 yavrusuyla çukur etrafında bekledi.
Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yavru kedi, görünmeyince, çukurdan çıkabilmesi için merdiven bırakılarak, etrafında önlem alındı.

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