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Mayıs ayında karla mücadele

Mehmet AYDIN/MUŞ, () - MUŞ'ta, aralık ayından beri kardan kapalı olan, merkeze bağlı Cevizlidere köy yolu, mayısta da İl Özel İdare ekiplerince açılmaya çalışılıyor. Yer yer 2 metre karın olduğu köy yolunu açma çalışmalarının,...

Mayıs ayında karla mücadele

Mehmet AYDIN/MUŞ, () - MUŞ'ta, aralık ayından beri kardan kapalı olan, merkeze bağlı Cevizlidere köy yolu, mayısta da İl Özel İdare ekiplerince açılmaya çalışılıyor. Yer yer 2 metre karın olduğu köy yolunu açma çalışmalarının, 5 gün daha sürmesi bekleniyor.
Ülke genelinde ilkbahar mevsimi etkili olurken, Muş'ta mayıs ayında, karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. İl Özel İdaresi ekipleri, aralık ayında yolu kapanan, deniz seviyesinden 2400 metre yükseklikteki Cevizli ve İnardı köylerinin yollarında çalışmalarını yürütüyor. Bölge sakinlerinin yayla olarak kullandığı yolların açılmasını sona bırakan ekipler, yer yer 3- 4 metreye ulaşan kar kalınlığıyla karşılaşıyor. Öncelikle Cevizli yoluna ağırlık veren ekipler, yayla mevsimi başlamadan önce ulaşıma açmak için uğraşıyor. Yaklaşık 1 aydır bölgede karla mücadelenin sürdüğünü belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekip şeflerinden Nazım Diner, 1 hafta içinde yolun tamamen ulaşıma açılacağını söyledi. Diner, kepçe ile rotatifle çalışılan bölgede Cevizli'den sonra İnardı köyünün yolu için harekete geçileceğini belirtti. 
Kar kalınlığının bazı yerlerde 4 metreyi bulduğu yolda çalışmanın yavaş gittiğini belirten kepçe operatörü Mehmet Taş ise çığ tehlikesi nedeniyle hızlı hareket edemediklerini dile getirdi.

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