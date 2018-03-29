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Maya 4 yaşında, 6 dil konuşuyor

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR’in Bornova ilçesinde yaşayan Ferhat- Malgorzata Yıldız çiftinin kızları Maya Yıldız (4), 6 dil konuşuyor. Evde anne ve babasından aldığı eğitimle Türkçe, Lehçe, Almanca, İngilizce, Rusça ve Fransızca...

Maya 4 yaşında, 6 dil konuşuyor

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR’in Bornova ilçesinde yaşayan Ferhat- Malgorzata Yıldız çiftinin kızları Maya Yıldız (4), 6 dil konuşuyor. Evde anne ve babasından aldığı eğitimle Türkçe, Lehçe, Almanca, İngilizce, Rusça ve Fransızca konuşabilen Maya, görenleri hayret içinde bırakıyor.
Dilbilimci Ferhat Yıldız ile tercümanlık yapan eşi, Polonya kökenli Malgorzata Yıldız’ın kızları Maya, küçük yaşına rağmen 6 dil biliyor. Henüz kreşe dahi gitmeyen, evde anne ve babasından aldığı eğitimle 6 ayda, 6 dil konuşmaya başlayan Maya’nın yeteneği, şaşırtıyor. Anne- babasıyla evde çeşitli oyunlar oynayan Maya, bu sırada sohbet ederken, diller arasında zorlanmadan geçişler yapabiliyor. Kendisinin ve eşinin mesleği dolayısıyla çok sayıda dili konuşabildiklerini belirten anne Malgorzata Yıldız, "Dil eğitimine 6 ay önce Maya, 3,5 yaşındayken başladık. Ben de 6 dil biliyorum. Eşim, biraz daha fazla biliyor. Aynı şeyi çocuklarımız için de istedik. Bu yüzden böyle bir karar verdik. Aktif şekilde dilleri öğretmeye başladık. Benim ana dilim Lehçe olduğu için evde daha çok Lehçe konuşuyoruz. Eşimle beraber Almanca konuşuyoruz. Sonra 3 dil daha ekledik. 1- 2 ay sonra Maya’ya 2 dil daha öğretmeye çalışacağız" dedi.
Çocuğun eğitiminin, aile içinde çok önemli olduğunu vurgulayan ve 10 dil konuşabilen baba Ferhat Yıldız ise çocuklarına verebileceği en güzel hediyenin dil öğretmek olduğunu söyledi. Maya ve diğer kızı Lara Yıldız'ı (2) sadece dil konusunda değil, her alanda donanımlı yetiştirmek istediklerini dile getiren baba Yıldız, şunları söyledi:
​"Maya, şu an 6 dil konuşuyor. Çocuklarım olduğunda onlara çok dil öğretmek hedeflerimden biriydi. Türkiye’de ve dünyada dil öğrenimi şu an çok önemli şeylerden biri. Bu konuda çok fazla kuruluş var. Tabi, ben sistemi bildiğim için çocuklarımı bir kreşe göndermek yerine kendi ofisimin üst katında çocuklarım için özel oda hazırladım. Kendi öğretmenlerim var. Öncelikle öğretmenleri kendim yetiştiriyorum. Arkasından çocuklarımla beraber derslere sokuyorum. Eşim de eğitimci, kendisi de 6 dil konuşuyor. Burada çocukların dil öğrenimi üzerine araştırma yapıyoruz. Çocuklar nelere ne gibi tepki veriyor, dil eğitiminde nelerin olması, nelerin olmaması lazım bunları araştırıyoruz. Ekim ayı başında Maya ile aktif şekilde dil öğrenimine başladık. 3,5 yaşında başladık, ocak ayında 6 dili konuşmaya başladı. Şu an mart ayına geldik, akıcı şekilde konuşuyor. Maya; Lehçe, Türkçe, Rusça, İngilizce, Almanca ve Fransızca konuşuyor şu anda. Olay sadece dil eğitmek değil, çocukların zekalarını geliştirmek aynı zamanda mutlaka spor aktivitesini yapacak. Bunun yanında da çocukların çocuk olarak yaşamasını istiyoruz."

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