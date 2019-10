Mavi Göl'de sonbahar güzelliği

GİRESUN'un Dereli ilçesi Kuzalan Tabiat Parkı'ndaki Mavi Göl, sonbaharda turkuaz rengi ile oluşan eşsiz görüntüsüyle ilgi odağı oluyor.



Dereli ilçesinde, 3 yıl önce keşfedilen ve Kuzalan Tabiat Parkı sınırlarına dahil edilen Mavi Göl, her yıl binlerce tatilci ve turisti ağırlamaya devam ediyor. 1800 metre devam eden traverten ve şelalesi ile de dikkat çeken tabiat parkı ve Mavi Göl, sonbaharda turkuaz rengi ve oluşan görüntüsüyle ilgi görüyor. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sodalı suyun dere halinde aktığı tek yer olma özelliğine sahip gölde özellikle belirli aylarda turkuaz rengine bürünen su, bölgeye gelen ziyaretçilerin büyük beğenisini kazanıyor. Halk arasında 'Sodalı Göl' diye de adlandırılan Mavi Göl'ün suyu, kireç taşları ve sodalı suyun etkisiyle turkuaz rengini alıyor. 3 gölden oluşan bölge sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor. Mavi Göl’ü görmeye gelen ziyaretçiler, fotoğraf çektiriyor, selfie yapıyor.



‘MASALLARDAKİ GİBİ'



Mavi Göl’ün masal diyarındaymış gibi bir hissiyat verdiğini anlatan Merve Likoğlu, “Mavi Göl gerçekten çok güzel. Soran olursa mutlaka burayı tavsiye edeceğim. Gölün rengi masallardaki gibi açık mavi. Gerçekten insanı etkiliyor. İyi ki geldim. Fotoğraflarda göründüğünden çok daha güzel bir yer. Çehresi, yeşilliklerin içerisinde olması insana huzur veriyor. Bol bol fotoğraf çekilip, paylaştım. Fotoğraflarımı gören herkes hayranlık duydu” dedi.



Onur Gökçe ise, “Buraya sürekli geliyorum. Her gelen misafirimi getiriyorum buraya. Her geldiğimizde gölün rengini bu şekilde bulamıyoruz. Son demleri. Herkes çıksın gelsin. Karadenizliler halen daha gelmemiş ve görmemişlerse mutlaka buraları görmeliler. Ekim ayı bittikten sonra havalar soğuyunca buraları bu denli güzel bulmak mümkün olmayacak. Çok ender rastlanan bir renge sahip burası. Etkileyici bir manzarası ve havası var” diye konuştu.