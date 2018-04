Mavi At Kafe’de rehabilite oluyorlar

BALIKESİR Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde şizofreni tedavi görenlerin topluma kazandırılması için kurulan Mavi At Kafe, Türkiye'de tek olma özelliğini taşıyor. Tedavi görenler tarafından işletilen kafede cam sanatı başta olmak üzere çeşitli eğitimler veriliyor.

Mavi At Kafe, Balıkesir Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde şizofreni tedavisi görenler tarafından işletiliyor. Her gün kafede kişisel temizlik, yemek yapma, ev temizliği gibi eğitimler alan hastalar, aynı zamanda halka açık olan kafeteryaya gelen müşterilere de çay kahve ikramında bulunuyor. Çeşitli mesleki eğitimler de alan hastalar, cam sanatı eğitimi de almaya başladı. Şizofreni hastaları cam sanatı kursunda yaptıkları hediyelik eşyaları, belediyeler denetiminde kurulan pazarlarda satarak gelir elde ediyor.

Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İlyas Yıldıran, günde 30’a yakın hastanın kafede çeşitli aktivitelerde bulunduğunu belirtti. Hastaların yemek ve hijyen tarzı beceriler kazandırılması için eğitimler de verdiklerini ifade eden Uzm. Dr. Yıldıran, “Kafeteryamızda bir de atölyemiz bulunuyor. Atölye kısmında şu anda cam işçiliği sanatı yapılıyor. Bu kafeteryayı kurmamızdaki amacımız evden çıkmayan ve gününü odasından çıkmadan geçiren hastalarımızı topluma kazandırmak. Aynı zamanda hastalarımızı kendilerine yeter haline getirmek istiyoruz. Kafeteryamız için belediyelerimiz ve Halk Eğitim Merkezi’nden destek alıyoruz” dedi.

Mavi At Kafe’nin Türkiye’de hastaların işlettiği ilk ve tek işletme olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Yıldıran, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile işletmenin korumalı işyeri olması için çalışma yürüttüklerini açıkladı. Uzm. Dr. İlyas Yıldıran, hastaları sigortalı ve maaşlı hale getirmek istediklerini, bununla ilgili görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Uzm. Dr. Yıldıran, hastaların resim, ebru, takı gibi çeşitli sanatsal faaliyetlerde de bulunduklarını sözlerine ekledi.

MERKEZİN ÖNCELİĞİ REHABİLİTE

Balıkesir Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi’nde görevli psikiyatri uzmanı Umut Karasu ise hastaların Mavi At Kafe’ye gelmelerindeki öncelikli amacın rehabilite olduğunu söyledi. Karasu, hastaların burada aldıkları eğitimlerle evde tek başına yaşayabilecek beceriler kazandığını kaydetti. Şizofreni hastalarının genelde evlerinden dışarı çıkmadıklarını söyleyen Karasu, “Merkezimizde hastalarımız bulaşık ve çamaşır yıkıyor, yemeğini yapabiliyor. Bu hastalarımız genelde kendilerini evlerine hapsederler, toplumdan kendilerini dışlarlar ve yanlarından aile bireylerinden bir ya da iki kişi olur. Ama bu merkezimiz sayesinde evlerinden dışarı çıkarak tek başların yaşayabilecek duruma geliyorlar” diye konuştu.

Hasta Hüseyin Çokgüzel, "Burada 5 seneden beri çalışıyoruz. Sağ olsunlar doktor ve hocalarımız bizlere bu fırsatı sundular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Feridun Aydoğmuş ise 3-4 yıl önce burada çalışmaya başladığını ve mutlu olduğunu belirtti. İlkay Birben de, Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde çalışarak öğrenmeye başladığını belirtip, doktorlara teşekkür etti.



