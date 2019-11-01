Matematik, otobüs duraklarında

ERZURUM'un merkez Palandöken ilçesinde görev yapan 3 ilkokul öğretmeni, 'Durakta Matematik Projesi'ni hayata geçirdi. Duraklara matematikle ilgili afiş ve broşürler asan öğretmenler, otobüs bekleyen veli ve öğrencilere ders için faydası olacağını söyledi.Palandöken'deki Polis Amca ve Kazım Yurdalan ilkokulları tarafından yürütülen proje kapsamında, ilçedeki otobüs duraklarına herkesin kolayca öğrenmesi için karikatürlü ve resimli matematik işlemlerinin yer aldığı afişler asıldı. Projede Kazım Yurdalan İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Esra Aksoy ile Polis Amca İlkokulu öğretmenlerinden Serap Mutlu ve Murat Keleş öncü oldu. Palandöken Kaymakamı Önder Coşğun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu'nun katıldığı programda, ilkokul öğrencileri de ellerindeki afişlerle matematiğin korkulacak ders olmadığını anlattı. Öğrenciler, ellerinde '7'den 77'ye matematik', 'Fobiniz değil hobiniz olsun matematik', 'Matematiği çok seviyoruz', 'Otobüs beklerken matematik öğreneceğiz' yazılı dövizler taşıdı.'ÖN YARGILARI KIRMAK İSTİYORUZ'Kaymakam Coşğun, afişlerle çocukların, matematiğe ilgisinin artacağını düşündüğünü söyledi. Sınıf öğretmeni Esra Aksoy ise projenin, Osmaniye Karacaoğlan'da matematik öğretmeni olan Mukaddes Karip tarafından başlatıldığını söyledi. Aksoy, "Matematik biraz korkulu rüya gibi gözüküyor, toplumda böyle bir genel anlayış var. 'Matematik yapamam, zor' gibi ön yargıları kırmak istiyoruz" diye konuştu.Öğretmenlerden Serap Mutlu da "Projemizin Erzurum ayağını üstlendik. Afişleri duraklara asıyoruz. Matematiği fobi halinden çıkarıp, hobi haline getirmek istiyoruz. Matematik, öğrenciler için sıkıntılı ders. Herkesin korkusu var. Bu projeyle durakta otobüs beklerken çocuklar, telefonla uğraşacaklarına afişten görecekleri terim ve işlemleri okumaları faydalı olabilir" dedi.Öğretmen Murat Keleş ise okulda öğrencilere matematiği sevdirmek için çalıştıklarını, 'Durakta Matematik Projesi'yle de velileri bilinçlendireceklerini kaydetti.