banner314

banner325

Son Dakika

Matematik, otobüs duraklarında

ERZURUM'un merkez Palandöken ilçesinde görev yapan 3 ilkokul öğretmeni, 'Durakta Matematik Projesi'ni hayata geçirdi. Duraklara matematikle ilgili afiş ve broşürler asan öğretmenler, otobüs bekleyen veli ve öğrencilere ders için faydası...

GENEL 01.11.2019, 11:24
Matematik, otobüs duraklarında
ERZURUM'un merkez Palandöken ilçesinde görev yapan 3 ilkokul öğretmeni, 'Durakta Matematik Projesi'ni hayata geçirdi. Duraklara matematikle ilgili afiş ve broşürler asan öğretmenler, otobüs bekleyen veli ve öğrencilere ders için faydası olacağını söyledi. 
Palandöken'deki Polis Amca ve Kazım Yurdalan ilkokulları tarafından yürütülen proje kapsamında, ilçedeki otobüs duraklarına herkesin kolayca öğrenmesi için karikatürlü ve resimli matematik işlemlerinin yer aldığı afişler asıldı. Projede Kazım Yurdalan İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Esra Aksoy ile Polis Amca İlkokulu öğretmenlerinden Serap Mutlu ve Murat Keleş öncü oldu. Palandöken Kaymakamı Önder Coşğun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu'nun katıldığı programda, ilkokul öğrencileri de ellerindeki afişlerle matematiğin korkulacak ders olmadığını anlattı. Öğrenciler, ellerinde '7'den 77'ye matematik', 'Fobiniz değil hobiniz olsun matematik', 'Matematiği çok seviyoruz', 'Otobüs beklerken matematik öğreneceğiz' yazılı dövizler taşıdı. 
'ÖN YARGILARI KIRMAK İSTİYORUZ'
Kaymakam Coşğun, afişlerle çocukların, matematiğe ilgisinin artacağını düşündüğünü söyledi. Sınıf öğretmeni Esra Aksoy ise projenin, Osmaniye Karacaoğlan'da matematik öğretmeni olan Mukaddes Karip tarafından başlatıldığını söyledi. Aksoy, "Matematik biraz korkulu rüya gibi gözüküyor, toplumda böyle bir genel anlayış var. 'Matematik yapamam, zor' gibi ön yargıları kırmak istiyoruz" diye konuştu.
Öğretmenlerden Serap Mutlu da "Projemizin Erzurum ayağını üstlendik. Afişleri duraklara asıyoruz. Matematiği fobi halinden çıkarıp, hobi haline getirmek istiyoruz. Matematik, öğrenciler için sıkıntılı ders. Herkesin korkusu var. Bu projeyle durakta otobüs beklerken çocuklar, telefonla uğraşacaklarına afişten görecekleri terim ve işlemleri okumaları faydalı olabilir" dedi. 
Öğretmen Murat Keleş ise okulda öğrencilere matematiği sevdirmek için çalıştıklarını, 'Durakta Matematik Projesi'yle de velileri bilinçlendireceklerini kaydetti.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 01 Kasım 2019
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Real Madrid 10 21
3. Granada 11 20
4. Atletico Madrid 11 20
5. Sevilla 11 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Villarreal 11 17
8. Athletic Bilbao 11 16
9. Getafe 11 16
10. Osasuna 11 15
11. Levante 11 14
12. Valencia 11 14
13. Real Valladolid 11 14
14. Eibar 11 12
15. Deportivo Alaves 11 12
16. Real Betis 11 12
17. Mallorca 11 11
18. Celta de Vigo 11 9
19. Espanyol 11 8
20. Leganés 11 5