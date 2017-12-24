Masumiyet filminin çekildiği Saray Otel, mülteci oteli oldu

YÖNETMEN Zeki Demirkubuz'un 20 yıl önce İzmir'de çektiği 'Masumiyet' filminin birçok sahnesinin geçtiği Saray Otel, mültecilerin konaklama merkezi haline geldi.

Zeki Demirkubuz'un 1997 yılında vizyona giren ve Antalya Film Festivali ile Altın Koza Film Festivali gibi prestijli yarışmalarda birçok ödüle layık görülen Masumiyet filminin çekildiği Saray Otel, bugünlerde mültecilerin ağırlıklı olarak kaldığı bir yer haline geldi. Otel, birçok Afrika kökenli mülteci tarafından ekonomik nedenlerden ötürü tercih ediliyor.

Filmin çekilmesi ardından işletmesi birçok kez el değiştiren otelin iç dizaynı 20 sene öncekiyle aynı değil. Otel resepsiyonunun önündeki geniş alanda, daha fazla müşterinin ağırlanması amacıyla odalar inşa edildiği, dış cephesinin ise bordo renge boyandığı görüldü.



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