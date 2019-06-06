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Maşukiye, bayram tatilinde dolup taştı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki doğal güzellikleriyle ünlü Maşukiye bölgesi, Ramazan Bayramı tatilinde binlerce ziyaretçinin akınına uğradı. Maşukiye'de araç park edecek yer kalmazken, bazı tatilciler doğada gezmeyi tercih etti, bazıları...

Maşukiye, bayram tatilinde dolup taştı
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki doğal güzellikleriyle ünlü Maşukiye bölgesi, Ramazan Bayramı tatilinde binlerce ziyaretçinin akınına uğradı. Maşukiye'de araç park edecek yer kalmazken, bazı tatilciler doğada gezmeyi tercih etti, bazıları ise ATV binip, zipline yaparak adrenalin yaşadı
​Bayram tatilinde Maşukiye, günübirlik tatilcilerin tercihi oldu. Kış mevsimlerinde Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birine ev sahipliği yapan Maşukiye, bahar ve yaz aylarında da doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. İstanbul'a 129, İzmit'e ise 36 kilometre uzaklıkta bulunan Maşukiye'de, dileyenler aileleriyle birlikte doğanın keyfini çıkarırken, macera arayanlar ise ATV ve zıpline gibi etkinliklerle adrenalin tutkusunu yaşıyor. Ramazan Bayramı tatiline çıkan Arap turistlerin de yoğun olarak tercih ettiği bölgede, zaman zaman trafik sıkışıklığı da yaşanıyor. Binlerce tatilcinin akınına uğrayan Maşukiye'de araç park edecek yer kalmadı.
Ailesiyle birlikte İstanbul'dan gelen Serdar Güloğlu, "Tatil güzel geçiyor. Havalar da güzel. Bayağı eğlenceli yani. Bir kahvaltı yaptık. Sonra dere kenarında çay içtik. İstanbul Tuzla'dan geldim. Burası çok yoğun. Arap turist de çok var" dedi.
Ankara'dan geldiğini söyleyen Güler Gültopçu ise "Benim bu kaçıncı gelişim, ama buraya doyamıyorum. Doğası çok güzel. Yine gelirim. Her şey çok güzel. Harika bir yer" diye konuştu.

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