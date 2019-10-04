Maslak'taki trafik tartışması çatışmasından yeni görüntüler

Ümit UZUN-Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL()-MASLAK'ta trafikte tartışan iki sürücüsünün akaryakıt istasyonundaki çatışmasından yeni görüntüler ortaya çıktı.



5 kişinin yaralandığı silahlı kavga, 24 Eylül'de Maslak'ta bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Trafikte tartışan iki araç sürücüsünün bir akaryakıt istasyonunda silahlarını çekerek kavga etti. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili göz altına alınan Ersin Ö. ve Ali Rıza A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, İsmail A., Murat A. ve Murat Gül A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.





YENİ GÖRÜNTÜLERİ SAVCILIĞA SUNDU



Tutuklanan şüphelilerin amcası olan Ali A., İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, olayın başlangıç anına ait yeni güvenlik kamerası görüntülerini savcılığa sundu. Avukatı aracılığıyla, 3 şüphelinin tutukluluğuna itirazda bulunan Ali A., “Ersin Ö. isimli kişi, direkt silahı çekip Murat A. ve Murat Gül A. ve İsmail A.'yı yaralıyor. Bu görüntülerde de var, Murat Gül A.'nın yaklaşık 35-40 metre giderek, yere düşmesi, sonra geri gelmesi. Benim yeğenimin de aracında silah varmış. Araçtan silahları alıyorlar, karşılıklı ateş başlıyor. Ersin Ö.'de bizimkiler de yaralanıyor. Ersin Ö. ise suçsuz olduğunu, silah kullanmamış gibi, bizimkiler kendilerini vurmuş gibi gösterdiler. Görüntülerde de var. İlk silahı çıkaran ve 3'üne de sıkan onlardı. Biz itirazımızı yaptık. Yargıçların kararını bekliyoruz" dedi.





GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI



Savcılığa sunulan yeni görüntülerde, iki aracın istasyona girme anı ve daha sonra çıkan kavga yer alıyor. Mavi bir araçtan inen şüphelilerin diğer aracın yanına giderek araç içinde bulunan kişiye yumruk atıyor. Bu sırada araç içinden ateş edilmesi sonrası birden kaçışmaya başlayan şüphelilerden biri bacağından yaralanarak yere düşüyor. Yaralanan şüpheli daha sonra koşarak aracına geliyor. Akaryakıt istasyonunun market kısmındaki görüntülerde ise iki şüphelinin elindeki silah dikkat çekiyor. Yaşanan kavga sırasında büyük panik yaşayan market çalışanları ise dışarı kaçıyor.