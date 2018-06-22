Maslak'ta yangın çıkan 32 katlı gökdelenin havadan fotoğrafları

Ali AKSOYER - İstanbul - MASLAK'ta bulunan 32 katlı gökdelende dış aydınlatma sisteminde yangın çıktı. Yangın 1 saat 20 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü. Yanan gökdelende son durum havadan görütülendi.
(FOTOĞRAFLI)
Ali AKSOYER - İstanbul - MASLAK'ta bulunan 32 katlı gökdelende dış aydınlatma sisteminde yangın çıktı. Yangın 1 saat 20 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü. Yanan gökdelende son durum havadan görütülendi. (FOTOĞRAFLI)
22 Haziran 2018 Cuma 08:34
Ali AKSOYER - İstanbul - MASLAK'ta bulunan 32 katlı gökdelende dış aydınlatma sisteminde yangın çıktı. Yangın 1 saat 20 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü. Yanan gökdelende son durum havadan görütülendi.
(FOTOĞRAFLI)
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