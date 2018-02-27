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Maslak Metrosunda yürüyen merdiven çöktü; 1 kişi kurtarılmaya çalışılıyor (1)

Zeki GÜNAL-Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,()-MASLAK'taki İTÜ Ayazağa metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle oluşan boşluğa 1 kişi düştü. Düşen kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Olay...

Maslak Metrosunda yürüyen merdiven çöktü; 1 kişi kurtarılmaya çalışılıyor (1)

Zeki GÜNAL-Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,()-MASLAK'taki İTÜ Ayazağa metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle oluşan boşluğa 1 kişi düştü. Düşen kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Olay saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  İTÜ Ayazağa metro istasyonundaki yürüyen merdiven önce aniden durdu, ardından tekrar hareketlendi. Yürüyen mervidenlerin paletlerinin kopması sonucu ortada oluşan boşluğa bir kişi düştü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Oluşan boşluktaki kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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