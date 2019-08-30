Maslak kırmızı-beyaz...

Zeki GÜNAL / İstanbul - 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Maslak'ta bir çok gökdelen dev Türk bayraklarıyla donatıldı.



Maslak, kırmızı-beyaza büründü. Bölgede bulunan çok sayıda gökdelene Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı. Gökdelenlerdeki Atatürk posterleri ve Türk bayrakları havadan görüntülendi.