Maskeli soyguncular hiç kimseye aldırmadan perdeciyi talan etti

Haber: Cengiz ÇOBAN-Alper KORKMAZ / İSTANBUL () - SULTANBEYLİ'de perde satışı yapan bir mağazaya giren yüzleri maskeli ve şapkalı soyguncular, 100 bin lira değerinde perde çaldı. Hırsızlık sırasında yoldan geçen yaya ve araçlara aldırış etmeyerek rahat tavırlar sergileyen soyguncular, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Soygun geçtiğimiz hafta saat 07.20 sıralarında meydana geldi. Mecidiye Mahallesi'nde perde satışı yapan bir mağazaya gelen yüzleri maskeli ve şapkalı, 4 soyguncu minibüsle işyerinin önüne geldi. Kapıyı açarak hemen işe koyulan soyguncular, top halindeki perdeleri dakikalar içerisinde çalarak minibüse koydu. Dakikalar içinde gerçekleşen ve 100 bin lira değerindeki perdelerin çalınması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

SOYGUN KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 4 soyguncu sabah saatlerinde içeriye giriyor. Hırsızlar, hızlı bir şekilde top halindeki perdeleri çalıyor. Çaldıkları perdeleri geldikleri araca yükleyen hırsızlar kaçıyor. Hırsızların yoldan geçen yaya ve araçlara aldırış etmeden rahat tavırlar sergilemesi dikkat çekti. Soyguncular ardından kaçarak uzaklaşıyor.

"HIRISIZLARIN BİR AN ÖNCE YAKALANMASINI İSTİYORUM"

İşyeri sahibi Muhsin Polat hırsızların bir an önce yakalanmasını istediğini söyleyerek “3-4 dakika içinde 100 bin liralık perde çalmışlar.Televizyon, bilgisayarı da çalmışlar. Anadolu yakasında son 1 ayda 3 perdeci arkadaşımızın da dükkanları soyulmuş. Bunlar çete" diye konuştu.Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.



(FOTOGRAF)