Maskeli ötleğenlerin yuva inşası

Selim KAYA/DİYARBAKIR, () - DÜNYANIN en güzel sesli ötücülerinden biri olarak kabul edilen maskeli ötleğenler, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde bulunan Diyarbakır'daki tarihi Hevsel Bahçeleri'nde yuvalanıyor.

İlkbaharda üremek için Afrika'dan Türkiye'ye göç eden maskeli ötleğenler (Sylvia melanocephala), yazı UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri'nde geçiriyor. Ağaç dallarının iç bölümdeki lifleri, narin gagalarıyla işleyerek, pamuk ve yün gibi yumuşacık hale getiren maskeli ötleğenler, çalıların arasına yuva yapıyor. Yumurtalama dönemine girecek ötleğenler, yeni aile bireyleriyle birlikte sonbaharda yeniden Afrika'ya dönecek.



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