Maskeli hırsızlar güvenlik kamerasında





Niğde?de maske takıp hırsızlık için bir bağ evine giren 2 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin eve girdiği anlar, kameraya yansıdı.

Niğde İl Jandarma ekipleri Bor ilçesinde bir bağ evinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin A.U. ve S.D. olduğu belirlendi. Şüpheliler, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İki şüphelinin maske takıp bağ evine girdiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.