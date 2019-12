Masalsı yolculuk zamlandı

BAŞKENT Ankara'da başlayıp Kars'ta sona eren Doğu Ekspresi'nde, masalsı yolculuğa rağbet artıyor. Yeni yıla tren yolculuğunda girmek isteyenler biletleri şimdiden tüketirken, Turizm Ekspresi'nde tek kişilik yataklı biletler 480, çift kişiye ise 600 liradan satışa sunuluyor.



Özellikle genç kitle arasında popüler olan Doğu Ekspresi Ankara'dan çıkıp, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum'dan Kars'a ulaşıyor. Merkez istasyonlarda 5- 10 dakika bekleyen Doğu Ekspresi, Ankara Garı'ndan her gün saat 17.55'te kalkıyor ve ertesi gün saat 18.30'da Kars Garı'na varıyor. Turistik Doğu Ekspresi ise Ankara'dan her gün 15.55'de hareket edip Kars'a gece yarısı varıyor. Bu tren ise merkezlerde 2 buçuk ile 3 saat arasında değişen molalar veriyor. Bu mola aralarında şehir merkezinde mini turlar düzenleniyor. Şehrin kültürel ve sosyal yerleri gezdirilip yöresel yemekleri tanıtılıyor. Normal Doğu Ekspreste pulman ve örtülü kuşet olmak üzere iki farklı özellikte seyahat etme olanağı sağlanıyor. Tüm yolculuğun koltukta geçirildiği ve yataklı alternatifin bulunmadığı vagon olan Pulman'da koltukların tamamı kendi etrafında dönebiliyor. Örtülü Kuşetli ise karşılıklı ikili koltuk üzerinde ranza şeklinde yatakların bulunduğu ve 4 kişinin konaklayabildiği odaların olduğu vagona deniyor.



Doğu Ekspresi'nde yemekli vagondaki restoranda konuklara hizmet veriliyor. Tren seyahatlerinde kışın bembeyaz kar manzaralarını görmek isteyenler ocak-şubat aylarını, Doğu'nun yemyeşil yaylalarını görmek isteyenler ise mayıs-haziran dönemini tercih ediyor.



Doğu Ekspresi'ne artan yoğun ilgi sonucu sadece yataklı vagon ve restoranın bulunduğu Turistik Doğu Ekspresi dahil edildi. Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi devam ederken, yataklı vagonların Turistik Doğu Ekspresi'ne ilave edilmesi ve Turistik Doğu Ekspresi biletlerinin pahalı olması, Doğu Ekspresi'nin yoğun ilgi görmesine neden oluyor.



Yılbaşının yaklaşması ve kış mevsiminin gelmesiyle birlikte artan talepler, bilet fiyatlarına da yansıdı. Turist Doğu Ekspresi'nde biletler 480 liradan satışa sunuluyor. İndirimli bilet almak için her iki trende de gidiş-dönüş ve 'genç bilet' alanlara yüzde 20 indirim sağlanıyor. Söz konusu 'genç bilet' indiriminden 13-26 yaş arası gençler faydalanabiliyor. Bunun dışında öğretmenlere, askeri yolculara, en az 12 kişilik gruplara, basın kartı olanlara, engellilere, 12-18 yaş arası çocuklara ve TCDD'de çalışıp emekli olanın eşine yüzde 20 indirim, 65 yaş üstü yüzde 50 indirim ve TCDD çalışanına ücretsiz seyahat imkanı sunuluyor.



Doğu Ekspresi bilet fiyatları ise, Ankara-Kars Pulman (koltuklu) tam 58.00 genç 49.50, 65 yaş üstü 29 TL. Kuşetli 78, genç ve 60 yaş üstü 69.50, 65 yaş ve çocuğa ise 49.00 TL.